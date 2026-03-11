Malagón va a cirugía por rotura del tendón de Aquiles ¿hay esperanza de ir al Mundial 2026?  

Luis Ángel Malagón, portero del América, será sometido a cirugía para reparar el daño parcial en el tendón de Aquiles, lesión sufrida durante la visita al Philadelphia Union, el martes por la noche en actividad de Concacaf Champions Cup.

En el parte médico, el América se reservó la gravedad de la lesión y su respectivo tiempo de recuperación, luego de los estudios realizados en un hospital al sur de la Ciudad de México. Pero fuentes cercanas al club señalaron que el diagnóstico se trata de una rotura parcial.

Con este panorama y al tratarse de un deportista de alto rendimiento, Luis Ángel Malagón tendrá que sobrellevar una recuperación de mínimo tres a cuatro meses. Sin embargo, el Mundial 2026 está cercano (11 de junio).

"El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución", dejó en el aire el América en su comunicado.

Malagón está descartado de la Selección Mexicana

De entrada, Luis Ángel Malagón quedó descartado de la siguiente fecha FIFA, una de las más significativas en la era de Javier Aguirre rumbo al Mundial 2026, al tratarse del duelo de preparación contra Portugal, en la reapaertura del Estadio Azteca (28 de marzo).

De igual modo, el guardameta de las Águilas del América se perderá la convocatoria ante la Selección de Bélgica, en Chicago (31 de marzo).