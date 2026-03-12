Trump y Petro dialogan sobre economía fronteriza y cooperación bilateral

La Presidencia de Colombia informó que el presidente Gustavo Petro sostuvo el jueves una llamada telefónica con su homólogo estadounidense, Donald Trump. Durante el diálogo, ambos mandatarios abordaron temas relacionados con la economía en la frontera colombo-venezolana, en vísperas de la reunión que Petro tendrá con la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, el viernes.

La conversación incluyó asuntos de energía, hidrocarburos, seguridad, cultivos ilícitos, erradicación y lucha conjunta contra el narcotráfico, además de la reactivación económica en la frontera y otros temas de interés bilateral.

Invitaciones y gestos diplomáticos

Trump expresó que Petro es siempre bienvenido en Estados Unidos y se disculpó por no haberlo invitado a la reunión con otros presidentes de la región celebrada en Miami la semana pasada. Por su parte, Petro extendió una invitación a Trump para visitar Cartagena, la cual fue recibida con agrado.

El mandatario estadounidense agradeció la comunicación, manifestó su interés en mantener un mayor contacto con Petro y reiteró su aprecio y amistad hacia el presidente colombiano.

Al finalizar la conversación, Trump deseó éxitos a Petro en su próxima reunión con Venezuela, en un gesto que refuerza la intención de ambos gobiernos de mantener un canal de diálogo abierto en medio de un contexto regional marcado por tensiones políticas y económicas.

El acuerdo sin México ni Colombia

Durante la Conferencia de las Américas contra los Cárteles, realizada en el cuartel del Comando Sur en Miami, Estados Unidos firmó junto con 20 países latinoamericanos un pacto de cooperación para combatir organizaciones criminales consideradas “narcoterroristas”.

Sin embargo, el acuerdo no incluyó a México, Colombia ni Brasil, tres naciones clave en la dinámica del narcotráfico regional.

La postura de Trump

En un evento posterior celebrado en su club de golf en Doral, Florida, Trump defendió la exclusión de México y Colombia. Señaló a México como “el epicentro de la violencia de los cárteles” y acusó que gran parte del derramamiento de sangre en América proviene de las organizaciones criminales que operan en su territorio.

El mandatario aseguró que el nuevo acuerdo busca “destruir” a los cárteles mediante el uso de fuerza militar letal, en coordinación con los países firmantes.

El pacto firmado por Estados Unidos y los países participantes busca coordinar acciones militares y de inteligencia contra los cárteles, considerados ahora como amenazas terroristas. La exclusión de México y Colombia, sin embargo, plantea dudas sobre la efectividad de la estrategia, dado que ambos países son epicentro de producción y tránsito de drogas hacia Estados Unidos y otros mercados internacionales.

Con información de Reuters.