Sheinbaum presenta plan B de reforma electoral; en esto consiste

Ante la desaprobación de la reforma electoral en la Cámara de Diputados, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó el Plan B que consiste en disminuir los privilegios que persisten en los Congresos locales, disminuir los privilegios que persisten en municipios y fortalecer la consulta popular.

La mandataria federal evidenció que los legisladores de PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y la mayoría del Partido del Trabajo y el Verde Ecologista, evitaron la aprobación de la reforma electoral en el pleno de la Cámara de Diputados durante la sesión de ayer.

"Yo me comprometí a que iba a enviar una reforma que tuviera que ver con lo que quería la gente y yo cumplí primero y segundo, es muy importante ver quién votó porque disminuyan los privilegios. Había muchos privilegios antes, privilegios de quien no pagaba impuestos", dijo la presidenta tras el rechazo de su reforma electoral.

¿En qué consiste el Plan B de Sheinbaum?

La jefa del Ejecutivo dio a conocer en qué consiste el Plan B de su reforma electoral, en la cual propone poner un tope al presupuesto de egresos de los legisladores. La disminución de regidurías por municipio, al señalar que hay regidores que ganan más que ella misma como presidenta de la República. Al respecto calculó que con estas medidas se ahorrarán alrededor de 4 mil millones de pesos que no serán para el gobierno federal, sino que se van a quedar en estados y municipios.

Además, propone ampliar la participación ciudadana en las consultas públicas, propone que haya temas electorales que sí se puedan consultar a la gente, como podrían ser los montos a los partidos políticos.

Sheinbaum también propone que la revocación de mandato sea en el tercero o cuarto año, (2027-2028).

“No podemos perder de vista que ayer quedó muy claro, porque yo insistí en que se votara, sabíamos cómo iban a votar hace semanas. Públicamente habían dicho quienes iban a votar. Yo insistí a los diputados que se votara porque cumplí con la gente y eso para mí es de principio. Yo me comprometí. Aquí iba a enviar una reforma que tuviera que ver con lo que pedía la gente”, declaró.

La Jefa del Ejecutivo señaló que no pasa nada si los legisladores desoyen nuevamente el apoyo a su nueva reforma.

Plan B de reforma electoral, este día lo enviará Sheinbaum

Tras dar a conocer los pormenores del Plan B de su reforma electoral, la presidenta Sheinbaum adelantó que enviará su nueva propuesta el próximo lunes y aún no define si al Senado o a la Cámara de Diputados, pero confió en que esta vez si sea aprobada.

"La vamos a enviar el lunes, están terminando la revisión y vamos a ver a qué cámara la enviamos, yo espero que pase, si no pasa, tampoco pasa nada", comentó.

vjcm