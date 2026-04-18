¡La locura del 'Efecto Messi'! Inter Miami rompe récord histórico de asistencia ante Colorado

¡El fenómeno de las Garzas no tiene techo! El choque entre el Inter Miami y el Colorado Rapids no solo dejó emociones en la cancha, sino que marcó un hito sin precedentes en la historia de la Major League Soccer. Este sábado, el Empower Field at Mile High se convirtió en una auténtica olla a presión al albergar a 75 mil 824 aficionados, registrando la segunda mejor entrada de todos los tiempos en la liga.

La "Messimanía" lo volvió a hacer. El recinto, hogar habitual de los Denver Broncos de la NFL, se abarrotó para ver al astro argentino, superando cualquier expectativa y consolidando al equipo de Florida como el máximo imán de taquilla en Estados Unidos.

Este impresionante registro solo queda por detrás del Clásico del Tráfico entre LA Galaxy y LAFC de 2023, que ostenta la corona con 82 mil 110 seguidores en el Rose Bowl. Sin embargo, lo vivido en Colorado reafirma que la presencia de figuras como Lionel Messi ha llevado a la MLS a una dimensión comercial y mediática que hace apenas unos años parecía inalcanzable.

El impacto de las estrellas de talla mundial ha disparado la afluencia en los estadios, especialmente en mercados que solían ser complicados para el fútbol. Hoy, el Inter Miami es el motor que está moviendo la economía y la pasión de una liga que ya no solo compite por rating, sino por llenar los estadios más imponentes del continente.