¿Protocolo roto? La Comisión de Árbitros responde por presencia de Elizondo en el VAR

La Comisión de Árbitros salió al paso de la polémica generada en el duelo entre Atlético San Luis y los Pumas, luego de la difusión de imágenes donde se observa a su director, Horacio Elizondo, ingresando a la cabina del VAR.

A través de un comunicado oficial, la Comisión negó cualquier irregularidad y aseguró que no existió violación al protocolo establecido por la FIFA en el uso del sistema de videoarbitraje.

Ante versiones difundidas sobre una supuesta violación al protocolo FIFA en el partido San Luis vs Pumas, la Comisión de Árbitros aclara que no existió ninguna falta reglamentaria. El protocolo VAR contempla la presencia de personal autorizado para supervisar y garantizar el cumplimiento de las Reglas de Juego”, señaló el organismo.

El comunicado también subraya que el procedimiento se aplicó correctamente durante el encuentro y que no hubo intervención indebida ni incumplimiento de los lineamientos internacionales.

Asimismo, la Comisión de Árbitros reiteró su compromiso con la transparencia y el respeto a los reglamentos en todas las competencias organizadas por la Federación Mexicana de Fútbol.

Con esta postura, el organismo busca cerrar la controversia que surgió tras una jugada en la que el árbitro Luis Alfredo García inicialmente marcó penal a favor de Pumas, pero tras la revisión en el VAR, la decisión fue modificada a una falta fuera del área.