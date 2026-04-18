El milagro que necesita Monterrey para no ser eliminado prematuramente

Con 15 puntos en la misma cantidad de partidos jugados, Monterrey es 14º en la tabla de posiciones del Clausura 2026 y podría quedar eliminado con dos Jornadas por delante; esto es lo que necesita el conjunto de la Sultana del Norte para mantenerse con vida de cara a sus últimos dos compromisos.

Una vez escuchado el silbatazo en el Gigante de Acero, Monterrey se encuentra en el 14º puesto a 4 puntos del 8º lugar, sin embargo, equipos como América, Atlas y León aún cuentan con su partido pendiente de la Jornada 15.

Estos son algunos de los escenarios que se le presentan al conjunto dirigido por Nicolás Sánchez, quien llegó a la mitad del Clausura 2026 para relevar el sitio del español Doménec Torrent:

Monterrey sería eliminado si…

Si América, Atlas y León ganan su partido, Rayados estará matemáticamente eliminado del Clausura 2026 con dos fechas por delante.

- América se medirá a Toluca en la cancha del Estadio Banorte.

- León recibirá a FC Juárez en el Nou Camp.

- Atlas visitará a Santos en el terreno de juego del TSM.

Monterrey cerrará el Clausura 2026 enfrentando a Puebla y Santos. Mexsport

Monterrey se mantiene con vida si…

En caso de que alguno de los tres equipos previamente mencionados (América, León o Atlas) empaten o caigan en esta misma Jornada 15, Rayados se mantendrá con posibilidades matemáticas para las últimas dos fechas, donde podría aprovechar los enfrentamientos directos entre los involucrados.

Por supuesto, para que los de la Sultana del Norte puedan llegar a la última fecha con posibilidades matemáticas, tendrán que esperar a los resultados finales de esta Jornada 15 e imponerse en sus últimos dos duelos, ya que no cuentan con margen de error; un empate sentenciaría sus escasas posibilidades.

El último título de Monterrey en la Liga MX fue en el Apertura 2019. Mexsport

Estos son los últimos partidos de Monterrey en la Fase Regular del Clausura 2026 de la Liga MX:

Monterrey Vs Puebla / martes 21 de abril, 21:00 horas - Jornada 16.

Santos Vs Monterrey / domingo 26 de abril, 17:00 horas - Jornada 17.

* Todos los horarios mostrados corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

BFG