Frentes Políticos / 18 de abril de 2026

1. Destino abierto. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aterriza en Barcelona entre aplausos y consignas, en una escena que mezcla comunidad migrante con cálculo político. La gira es corta, pero cargada. Se trata de cerrar la pausa con España y subirse a la conversación global sobre democracia. El canciller Roberto Velasco afina la agenda mientras Lázaro Cárdenas Batel, jefe de la Oficina de la Presidencia, cuida el pulso interno de la comitiva. Del otro lado, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, con quien se medirá algo más que protocolo. Dos días, fotos y discursos previsibles... Cuánto de fondo se resuelve con este gesto.

2. Viraje. Ernestina Godoy, titular de la FGR, presenta una reingeniería que promete atacar dinero, estructura y omisiones; donde más le duela a la delincuencia organizada. Extorsión, feminicidio y desapariciones dejan de tratarse como expedientes sueltos para entrar a un esquema de inteligencia y cruce de datos que cambia la lógica de persecución. El rediseño suena ambicioso y apunta a corregir fallas crónicas, pero arrastra un viejo problema: la ejecución. Mientras Godoy habla de coordinación con el Gabinete de Seguridad y advierte fin a la impunidad, en territorio las carpetas siguen atoradas. Sacudida necesaria. Ya veremos si esto ayuda.

3.

3. Ajuste. En la recta de designaciones del INE, que conduce Guadalupe Taddei, las entrevistas abiertas intentan proteger un proceso que desde el arranque carga sospechas. Arturo Chávez López, director de Talleres Gráficos de México, se asume demócrata y ofrece deliberación, pero su cercanía con el oficialismo pesa más que cualquier credencial académica. La escena es conocida: perfiles que hablan de diálogo mientras el tablero real se mueve en cuotas. En San Lázaro se ensaya transparencia; en los pasillos se negocia otra cosa. En el INE no sólo renuevan sillas. Se redefine el equilibrio.

4.

4. Turismo y goles. Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México, decidió subirse al tren mundialista con una campaña que busca algo más que selfies en estadios, busca convertir al territorio mexiquense en escala obligada del visitante. La apuesta suena ambiciosa, pero el reto está en la logística, que nunca luce en los folletos. Se deja ver el optimismo oficial frente a una infraestructura que suele crujir en temporadas altas. Nueve rutas, Pueblos Mágicos y promesas de derrama económica desfilan como opción ordenada. No está garantizado que el turista compre la experiencia completa. Ahí se juega todo. Mucho por ver.

5.

5. Culto. Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, marcó una línea que no a todos gustó. La Luz del Mundo conserva registro, pero Naasón Joaquín García queda fuera del altar institucional. La separación jurídica suena pulcra, aunque políticamente deja un gusto áspero sobre los márgenes entre libertad religiosa y control estatal. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, empujó el siguiente movimiento al anunciar que la FGR reabrirá expedientes contra el exlíder, reactivando un frente que trasciende lo judicial y roza lo simbólico. Esa Iglesia sigue en pie; su figura central, no. El Estado toma distancia. Era un pendiente.