Aficionados de Cruz Azul exigen y 'adelantan' la salida de Nicolás Larcamón

Cruz Azul igualó 1-1 frente a Xolos, sumó 8 partidos sin victoria y la afición de La Máquina explotó contra Nicolás Larcamón, exigiendo su salida inmediata; el Clausura 2026 de Liga MX lo cerrarán frente a Querétaro y Necaxa.

Tras un polémico penal a favor, los futbolistas de Cruz Azul no lograron mantener la ventaja parcial obtenida en la cancha del Estadio Cuauhtémoc y -pese a contar con su boleto asegurado a Liguilla- sembraron nuevas dudas de cara a este tramo final de la temporada.

Fue en el minuto 17 cuando Gabriel Toro Fernández logró ponerse por delante en el marcador, sin embargo, apenas 8’ más tarde, Mourad El Ghezouani estremeció las redes del conjunto local, mismo que representaría la última anotación en la cancha que recibirá a la Selección Mexicana en una de sus últimas apariciones previo al Mundial 2026.

Cruz Azul podría terminar 5º de la tabla general tras la Jornada 15; arrancó 2º. Mexsport

Una vez consumado el resultado, los aficionados de Cruz Azul se lanzaron contra el estratega sudamericano, quien tras ser severamente criticado en un inicio, logró ganarse a los seguidores del 9 veces campeón del futbol mexicano, sin embargo, la opinión sobre su trabajo volvió a dar un giro importante que solamente podría re-enamorar a los suyos con el título del Clausura 2026:

“Debería de darle vergüenza al inútil de Larcamon. Que pida su salida del club esta noche”

“Nos regalan un penal y ni así sacamos resultado favorable, Qué esperan para correrlo, total el torneo ya está perdido”.

“Esperando la renuncia de Larcamón. No es necesario esperar a que acabe el torneo. Ya no puede más. Acaben con su sufrimiento”

“Este Cruz Azul de Larcameon se ha vuelto uno mas del montón. Ya no le gana ni a los de media tabla hacia abajo. La obligación es el título de liga, cualquier cosa que no sea eso tiene que irse”.

BFG