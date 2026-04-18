¡Se sube a la 'Efraíneta'! Carlos Hermosillo se rinde ante el temporadón de Pumas y Efraín Juárez

El rugido de los Pumas se escucha con fuerza en todo el futbol mexicano y ya hasta los críticos más feroces han tenido que recular. Con el equipo marchando como sublíder general del Clausura 2026 y el boleto a la Liguilla ya en la bolsa, Carlos Hermosillo, leyenda de Cruz Azul y voz autorizada del balompié nacional, no tuvo más remedio que reconocer el éxito de Efraín Juárez.

A través de sus redes sociales, el "Grandote de Cerro Azul" fue frontal:

Así como en su momento lo cuestioné, hoy tengo que felicitar el gran trabajo de Efraín Juárez. 30 puntos y, de momento, segundo lugar de la Liga MX, ¡felicidades!", sentenció en su cuenta de X.

Y es que los números del canterano puma en el banquillo son de miedo: una sola derrota en el torneo y una solvencia defensiva que tiene a la UNAM soñando con la octava. Aunque el nombramiento de Juárez generó dudas y críticas en su llegada, el estratega ha transformado los señalamientos en aplausos, convirtiendo a los universitarios en el auténtico "caballo negro" del certamen.

Con el respaldo de figuras como Hermosillo y una afición ilusionada, estos Pumas levantan la mano como serios candidatos al título.