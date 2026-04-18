Los ‘extranjeros’ que llevaría México al Mundial 2026
El periodista David Medrano dio a conocer una lista de futbolistas mexicanos que militan en el extranjero, que podrían ser llamados por Javier Aguirre al Mundial 2026
Los nombres de los seleccionados mexicanos que estarán en el Mundial 2026 siguen apareciendo. Para el periodista David Medrano serán 12 o 13 futbolistas que militan en el extranjero los que compongan la lista final de 26 jugadores para el torneo, lo que supondría que Javier ‘El Vasco’ Aguirre dejaría a varios nombres fuera de ella.
Ante ello, serían 13 o 14 futbolistas de la Liga MX que serían llamados para el Mundial 2026.
LOS ‘EXTRANJEROS’ QUE LLAMARÍA JAVIER AGUIRRE PARA EL MUNDIAL 2026:
- Jorge Sánchez.
- César Montes.
- Johan Vásquez.
- Mateo Chávez.
- Edson Álvarez.
- Álvaro Fidalgo.
- Orbelin Pineda.
- Raúl Jiménez.
- Santiago Gimenez.
- Julián Quiñones.
- Germán Berterame.
- Ober Vargas es duda.
Ante esta posible lista de mexicanos en el extranjero, Javier ‘El Vasco’ Aguirre dejaría fuera a futbolistas como Julián Araujo, que se volvió a lesionar, César ‘Chino’ Huerta, Heriberto Jurado, Alex Padilla, Rodrigo Huescas, Luis Chávez y Heriberto Jurado.
El 13 de mayo de 2026, los seleccionados nacionales tienen que presentar una prelista de 25 a 55 futbolistas y el 1 de junio es la fecha límite para las selecciones presenten su lista final de 26 jugadores.