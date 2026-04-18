Los ‘extranjeros’ que llevaría México al Mundial 2026

Los nombres de los seleccionados mexicanos que estarán en el Mundial 2026 siguen apareciendo. Para el periodista David Medrano serán 12 o 13 futbolistas que militan en el extranjero los que compongan la lista final de 26 jugadores para el torneo, lo que supondría que Javier ‘El Vasco’ Aguirre dejaría a varios nombres fuera de ella.

Ante ello, serían 13 o 14 futbolistas de la Liga MX que serían llamados para el Mundial 2026.

LOS ‘EXTRANJEROS’ QUE LLAMARÍA JAVIER AGUIRRE PARA EL MUNDIAL 2026:

- Guillermo Ochoa.

- Jorge Sánchez.

- César Montes.

- Johan Vásquez.

- Mateo Chávez.

- Edson Álvarez.

- Álvaro Fidalgo.

Álvaro Fidalgo estaría en la lista de Javier 'El Vasco' Aguirre Mexsport

- Orbelin Pineda.

- Raúl Jiménez.

- Santiago Gimenez.

- Julián Quiñones.

- Germán Berterame.

- Ober Vargas es duda.

Ante esta posible lista de mexicanos en el extranjero, Javier ‘El Vasco’ Aguirre dejaría fuera a futbolistas como Julián Araujo, que se volvió a lesionar, César ‘Chino’ Huerta, Heriberto Jurado, Alex Padilla, Rodrigo Huescas, Luis Chávez y Heriberto Jurado.

El 13 de mayo de 2026, los seleccionados nacionales tienen que presentar una prelista de 25 a 55 futbolistas y el 1 de junio es la fecha límite para las selecciones presenten su lista final de 26 jugadores.