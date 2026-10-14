Lisandro Martínez se disculpa tras criticar a la directiva del Manchester United

Lisandro Martínez justificó sus declaraciones de ayer en contra de la directiva del Manchester United y el director deportivo Jason Wilcox. Expresó que habló desde la frustración y los sentimientos que ocasionó la derrota ante el Atlético de Madrid en la UEFA Champions League.

Lisandro Martínez estuvo en el ojo del huracán luego de señalar y cuestionar públicamente el trabajo de Jason Wilcox y el resto de la directiva del Manchester United, donde los comentarios más relevantes fueron: “Espero más de nuestro director deportivo… esperamos más de los de arriba, que traigan más jugadores para competir… Siguen cambiando entrenadores, pero ¿qué pasa con las otras áreas?”.

Un día después de sus polémicas declaraciones, el defensor argentino subió una historia a través de su cuenta oficial de Instagram, donde expresó sus razones, así como sus sentimientos posteriores a lo que dijo.

Después de todo lo que se ha dicho sobre mis declaraciones de ayer, quiero compartir algunas reflexiones sobre lo que dije y cómo me siento… Después del partido, hablé desde la rabia y la frustración por no haber conseguido el resultado que todos queríamos... Quienes me conocen saben cómo vivo el fútbol: con pasión, compromiso y un enorme deseo de ganar. Y cuando las cosas no salen como queremos, duele, especialmente cuando representamos a un club con la historia y la grandeza del Manchester United”, declaró en sus redes sociales.

Asimismo, expresó su deseo de dar vuelta a las cosas y competir de mejor manera, sin modificar su postura sobre la mentalidad que deben tener él y el resto de la plantilla.

Mis palabras reflejan cómo me siento y cuánto deseo ver a este club compitiendo por los máximos honores. Esos altos estándares forman parte de mi manera de entender el fútbol y de la responsabilidad que implica vestir esta camiseta. Cuando hablo de querer más, me refiero a la ambición que todos debemos tener como parte de este club. Seguir creciendo, hacernos más fuertes y contar con todo lo necesario para competir al más alto nivel. Son los estándares que todos debemos exigirnos, empezando por mí mismo”.

Licha Martínez se justifica ante los fans del United

El defensor argentino sostuvo con firmeza su opinión acerca de Jason Wilcox, actual director deportivo del Manchester United, pues ofreció disculpas a los aficionados del club, a su entrenador y al resto de sus compañeros, pero nunca mencionó al directivo de los Red Devils.

Sé que, ante todo, somos nosotros, los jugadores, quienes debemos responder en el campo, y asumo plenamente esa responsabilidad. Tenemos que exigirnos todavía más y trabajar juntos para devolver al Manchester United a lo más alto. Creo en mis compañeros, en nuestro entrenador y en todas las personas que trabajan para que este club siga avanzando. Estoy convencido de que el camino a seguir es continuar trabajando juntos, con ambición y compromiso. Mi objetivo es el mismo desde el primer día: ganar, competir al más alto nivel y darlo todo por este escudo”.

Pese a haber ofrecido disculpas públicamente, el trasfondo de sus palabras deja mucho de qué hablar, puesto que se suma a una extensa lista de futbolistas que han declarado en contra de la institución; algo que debería generar preocupación, ya que suman cerca de ocho años sin ser protagonistas en la lucha por el título de la Premier League.

¿Qué otros jugadores y entrenadores han declarado en contra del Manchester United?

El equipo que fue uno de los referentes a nivel mundial durante muchos años, especialmente en la época de los noventa y la primera parte de los dos mil, ha desaparecido debido a malas gestiones en sus proyectos deportivos.

Algo que reafirman jugadores de la talla de Cristiano Ronaldo o Zlatan Ibrahimović, y entrenadores de alto nivel como José Mourinho o Louis van Gaal, quienes en su momento, al igual que Lisandro Martínez, declararon públicamente en contra de la organización del club. Entre los comentarios más destacados se encuentran los siguientes:

Cristiano Ronaldo declaró en contra del club en 2022. REUTERS

Cristiano Ronaldo: “Me siento traicionado”. Tras la desastrosa gestión del entrenador Erik Ten Hag al mando del equipo, el portugués cuestionó al entrenador y a los directivos en una entrevista, algo que terminó con su salida del club.

Para Mourinho su mejor logro fue ser segundo con el Manchester United REUTERS

José Mourinho: “Considero que terminar segundo con el Manchester United en la Premier League fue uno de los mayores logros de mi carrera”. El entrenador portugués mencionó que muy pocas personas conocen realmente cómo se maneja el club.

Zlatan Ibrahimovic criticó la mentalidad del club en su libro Redes Sociales

Zlatan Ibrahimović: “La estructura es tan anticuada, encontré una mentalidad pequeña”, fue algo que declaró el sueco en su libro autobiográfico.

Louis Van Gaal dirigió al Manchester United durante dos temporadas Redes Sociales