Charlyn Corral celebra que no ha perdido su esencia. Que es la misma jugadora con ímpetu y gol de aquel clasificatorio Concacaf para la Copa del Mundo Femenil en Canadá 2015.

"Mucho, cuando pienso en ese premundial, que recuerdo, me tocó marcar goles para pasar a ese Mundial de Canadá, yo era una niña, ya pasaron añitos, soy una mujer madura, con muchos kilómetros en mis piernas y en otra etapa".

Tras ser parte del equipo que consiguió sus clasificaciones a la Copa del Mundo 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, la atacante del Pachuca Femenil confirmó con anhelo que puede confiar en el crecimiento de la Liga Femenil en México.

"Pero en esencia sigo siendo la misma, eso no se pierde, pero orgullosa de no tirar nunca la toalla, de buscar mi camino, también de saber que estoy rodeada de jugadoras que tienen el sueño de jugar el extranjero. Con loque viví hace años, hicimos maravillas, siempre dimos todo por México, qué bonito ver en ese tiempo que, en vez de ir hacia atrás, el futbol femenil se fue para adelante... Hay un mañana".

Lista en todo momento

En el partido más importante de la era del DT Pedro López, Charlyn Corral no fue titular. Presenció la mayor parte de la victoria 4-2 sobre Haití desde la banca del Texas Health Mansfield Stadium. Va a la par de las exigencias y necesidades del proyecto Tricolor, hoy materializado con las metas de clasificarse para el Mundial Femenil de Brasil 2027 y a los Ju9egos Olímpicos Los Ángeles 2028.

"Muy lindo, me toca estar en otra etapa, importante estar lista para cuando te necesiten, en la banca es más de nervios, confío en las compañeras, estoy tranquila, me sentía segura en ayudar en lo que se necesitaba, es una oportunidad de estar en una competencia así, gracias a la vida".

Charlyn Corral recientemente fue condecorada con el Trofeo Gerd Müller Femenil en la gala del Balón de Oro 2026 -por ser la jugadora con más goles de la temporada-, insiste en no tirar la toalla tan rápido.

"Las cosas llegan por algo, ver los mensajes que me deja la vida, estoy en un momento en que la vida dice ya, no que me retire, pero sí momentos de ya no más, pero me llegó ese premio, ese empuje, vienen mejores cosas", concluyó la goleadora de 35 años tras su andar por la zona mixta de la Concacaf W Championship.