Mbappé da más lustre a su legado al entrar al top 5 histórico de goleadores de la Champions League

Kylian Mbappé continúa haciendo historia en la Champions League. El delantero del Real Madrid alcanzó los 72 goles en la competición tras anotar frente a la Roma y se colocó en el quinto puesto de la clasificación histórica de máximos anotadores.

Mbappé supera la marca de Raúl en Champions League

El atacante francés marcó al minuto 25 del encuentro disputado en el Estadio Olímpico de Roma, con un potente disparo desde fuera del área que significó el empate momentáneo para el conjunto merengue.

La anotación tuvo un significado especial, pues Mbappé llegó a 72 tantos en la máxima competición europea y dejó atrás los 71 que consiguió Raúl González durante su trayectoria. El exdelantero español fue uno de los referentes del Real Madrid y ahora quedó por debajo del francés en el registro histórico.

Los máximos goleadores históricos del torneo

Con esta anotación, Mbappé ocupa el quinto lugar en la clasificación de goleadores de la Champions League. Por delante del francés se encuentran algunas de las figuras más destacadas del futbol mundial.

Cristiano Ronaldo encabeza el listado con 141 goles, seguido por Lionel Messi, con 129; Robert Lewandowski, con 109, y Karim Benzema, con 90. Mbappé suma 72 anotaciones y continúa ampliando su récord en el torneo europeo.

El delantero fue además el máximo goleador de la edición 2025-26, con 15 anotaciones, una cifra que reforzó su protagonismo ofensivo antes de comenzar una nueva temporada.

El camino de Mbappé hasta los 100 partidos

El encuentro ante la Roma representó el partido número 100 de Mbappé en la Champions League. El francés alcanzó esta marca a los 27 años y se convirtió en el jugador más joven en conseguirlo, superando el registro de Lionel Messi, quien llegó al centenario a los 28 años.

Su recorrido en la competición comenzó con el Mónaco en septiembre de 2016, cuando tenía 17 años. Después defendió al Paris Saint-Germain y continuó su trayectoria europea con el Real Madrid.

Mbappé también deja huella con Francia

Su etapa con el conjunto merengue forma parte de una carrera en la que también ha conseguido marcas destacadas con la selección francesa.

En el Mundial 2026, el jugador ganó la Bota de Oro con 10 anotaciones y se convirtió en el primer futbolista en obtener este reconocimiento en dos ediciones consecutivas.

De igual manera, llegó a 22 goles en Copas del Mundo superando el registro de Lionel Messi. Francia terminó en el cuarto lugar tras perder 6-4 ante Inglaterra en el partido por el tercer puesto.

El trabajo de Kylian Mbappé con la selección francesa y en las Copas del Mundo lo colocan entre los goleadores más destacados del torneo y refuerzan una trayectoria en la que combina sus logros a nivel de clubes con registros en el futbol internacional.