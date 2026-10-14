Mourinho 'explota' tras la sanción de Vinicius Jr

A horas del duelo de Champions contra la Roma, el Comité de Disciplina de la RFEF confirmó la fuerte sanción de cuatro partidos a Vinicius Júnior.

El Real Madrid, que ya había recurrido sin éxito la expulsión, anunció que apelará la decisión en busca de una posible reducción. Mientras tanto, la noticia irrumpió justo en la previa del encuentro europeo, generando malestar en el vestuario blanco.

Vinícius Júnior vuelve a ser el foco de la polémica en el futbol español. Reuters

Mourinho cuestiona el momento de la sanción

En declaraciones a Movistar+ antes del partido de Champions, José Mourinho desvió el foco de la posible afectación anímica del brasileño hacia el organismo federativo.

El técnico portugués señaló que la pregunta debería dirigirse al Comité por el timing elegido para comunicar el castigo.

Pienso que la pregunta es al Comité, por qué motivo ha hecho salir la sanción en este momento. Si me haces esta pregunta es, seguramente, porque piensas que le puede afectar”, respondió.

El entrenador del Real Madrid fue más allá y criticó abiertamente la oportunidad de la resolución.

Deberías preguntar al Comité por qué no lo ha hecho esta mañana, o mañana por la mañana. Por qué lo hacen dos horas antes de un partido que es importante para el Real Madrid y no olvidar que el Real Madrid es un club español”, sentenció.

¿Qué partido se perderá Vinicius tras su suspensión?

Con la sanción confirmada (dos partidos por la acción violenta al margen del juego y otros dos por las protestas), el brasileño será baja en los siguientes encuentros de LaLiga: