Lisandro Martinez responsabilizó a su Director Deportivo tras el mal paso del Manchester United

Lisandro Martínez declaró públicamente que espera un mejor desempeño por parte de la directiva del Manchester United, luego de la derrota ante el Atlético de Madrid por 2-0 en la UEFA Champions League.

El defensor argentino fue directo al grano y no tuvo ningún problema a la hora de señalar al culpable del mal paso del Manchester United. El Director Deportivo del club, Jason Wilcox, quien ejerce el cargo desde julio del año pasado y a quien Lisandro Martínez le lanzó el dardo públicamente por su gestión al frente del club principalmente en las incorporaciones durante el mercado de fichajes.

Espero más de nuestro director deportivo, tengo que ser honesto. Hicimos una temporada fantástica la temporada pasada y ahora esperamos más de los de arriba, que traigan más jugadores para competir, porque muchos equipos también han incorporado a muchos jugadores”, declaró en la zona de entrevistas al término del encuentro.

Desde la llegada de Lisandro Martínez al Manchester United, han pasado cinco entrenadores por el club, entre permanentes e interinos. Entre ellos destacan Erik ten Hag, Rúben Amorim, Darren Fletcher, Ruud van Nistelrooy y el entrenador actual, Michael Carrick. Más allá de los resultados que han tenido los distintos cuerpos técnicos, para el argentino es necesaria una reestructuración más a fondo.

Siguen cambiando entrenadores, pero ¿qué pasa con las otras áreas? Es fácil señalar al entrenador o a los jugadores, pero también tenemos que mirar a los demás”.

Pese a la temporada anterior del Manchester United, en la que consiguió 71 puntos, el tercer lugar general y la clasificación a la UEFA Champions League, Lisandro Martínez declaró que, para contar con mejores posibilidades de competir, se necesita una mayor inversión y planificación durante las ventanas de mercado, además de no conformarse con los resultados previos.

"La temporada pasada hicimos todo lo necesario; creamos la base para construir un equipo increíble, pero no puedes quedarte con lo que hiciste la temporada pasada. Los equipos saben cómo juegas, conocen cada detalle. Si no cambias, la próxima temporada será un gran problema… Es importante construir una plantilla fuerte para estar preparados para noches como esta”.

El bache en el que cayeron los Red Devils

La actualidad del Manchester United da mucho de qué hablar luego de los resultados obtenidos durante la campaña pasada, ya que, tras seis jornadas, el equipo de Michael Carrick luce irreconocible en comparación con lo que fue. Marcha en el decimotercer puesto y se ha caracterizado por ser un equipo defensivamente débil, pero tampoco lo compensa con un buen ataque, ya que cuenta con nueve goles a favor, la misma cantidad que ha recibido.

En los primeros seis partidos, suma tres empates, dos derrotas y solo una victoria, lo que confirma su peor inicio de Premier League en los últimos 40 años. En 1986, firmó cuatro derrotas, un empate y una victoria.

La mala racha es algo que ha frustrado a Lisandro Martínez, quien, por medio de sus declaraciones, señaló a su directiva, algo pocas veces visto en el futbol. Sin embargo, también es consciente de que los jugadores tienen la obligación de cambiar el rumbo.