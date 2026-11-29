Luis Ángel Malagón, guardameta del América, quedó envuelto en una nueva polémica fuera de las canchas después de que un usuario de redes sociales lo acusara de enviarle un mensaje intimidatorio tras recibir críticas sobre su desempeño futbolístico que terminaron con su suplencia en el equipo.

La controversia se hizo pública a través de la red social de X, donde el usuario de la cuenta identificada como EL PATRÓN (@eduard0ushito) compartió una denuncia acompañada de capturas de pantalla de una supuesta conversación privada de Instagram con la cuenta verificada del portero mexicano.

¿Qué dice la supuesta amenaza de Luis Ángel Malagón?

De acuerdo con el denunciante, el conflicto comenzó después de que Malagón publicara una historia en Instagram con la frase “Al mal tiempo, buena cara”, acompañada de la canción Baraja de Oro, de Chalino Sánchez.

La publicación llamó la atención porque apareció después de que el guardameta perdiera la titularidad ante Rodolfo Cota, por decisión del entrenador Guillermo Almada, para el partido de ida de los cuartos de final del Apertura 2026 contra Monterrey.

Según las capturas difundidas por el usuario, este respondió a la historia con críticas al rendimiento del arquero y cuestionamientos sobre su nivel futbolístico. En el mensaje también utilizó expresiones despectivas relacionadas con el origen del jugador y que no era digno de ser jugador de América.

La respuesta atribuida a Malagón fue: “Jajaja. Cuida la lengua en mi pueblo se las cortan”.

El denunciante aseguró que el futbolista habría eliminado el mensaje después de enviarlo. Sin embargo, hasta ahora no existe una verificación independiente que permita confirmar la autenticidad de la conversación o acreditar que el guardameta escribió esas palabras.

Piden explicaciones al América y a la Liga MX

Tras hacer pública su denuncia, EL PATRÓN etiquetó al Club América y a la Liga MX para cuestionar el comportamiento atribuido al futbolista. Hasta el momento, no se ha localizado un pronunciamiento oficial del América, la Liga MX o Luis Ángel Malagón sobre las acusaciones.

Por ahora, el episodio permanece como una denuncia difundida en redes sociales, cuya autenticidad no ha sido acreditada.