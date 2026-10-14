Aplazan partido de Cristiano por ataques armados en Arabia Saudita

La situación se pone más complicada con la intensificación de los ataques de combatientes hutíes de Yemen contra Arabia Saudita. Por ello, se han visto aplazados varios eventos, como tres partidos de la liga árabe y un torneo de tenis, mientras la pelea de Saúl “Canelo” Álvarez y Christian Mbilli se mantiene.

Los tres partidos de la Liga fueron pospuestos “por razones logísticas, teniendo en cuenta el mínimo de periodo de descanso entre los partidos”:

Al Hilal vs. Al Riad. Se jugará el 19 de diciembre.

Al Ittihad vs. Al Shabab. Se jugará el 19 de diciembre.

Al Ahli vs. Al Nassr, donde juega Cristiano Ronaldo. Se jugará el 6 de marzo de 2027.

El partido entre Al Ahily y Al Nassr de Cristiano Ronaldo, se jugará hasta marzo de 2027 Reuters

La Liga árabe comunicó que el resto de los partidos se mantendrá según los horarios aprobados, sin cambios. El próximo 16 de octubre, el Al Qadsiah del mexicano Julián Quiñones recibirá al Abha.

El duelo entre Al Nassr y el Neftchi Fergana de la Liga de Campeones asiática, tuvo que ser retrasado una hora en Riad, debido a la intercepción de un misil balístico lanzado por los hutíes hacia la capital saudita.

Cristiano Ronaldo anotó en su anterior partido del Al Nassr Reuters

POSPONEN TORNEO DE TENIS EN ARABIA SAUDITA

El torneo internacional de tenis Six Kings Slam fue pospuesto tras los ataques en la entidad. Se tenía programado del 21 al 24 de octubre y fue aplazado para el 27-30 de diciembre.

El evento iba a ser difundido por Netflix y reuniría a seis de los mejores tenistas: Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz, Alex de Miñaur y Learner Tien.

Los ataques armados también modificaron, tiempo atrás, la sede del WTA Finals. Ahora se jugará en Indian Wells, Estados Unidos, y no en Riad.