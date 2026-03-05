Lionel Messi visita a Donald Trump en la Casa Blanca y lo comparan con Cristiano Ronaldo

El escenario deportivo y político de los Estados Unidos vivió un momento histórico este jueves. Lionel Messi visitó a Donald Trump en la Casa Blanca con el Inter Miami y el presidente lo comparó con Cristiano Ronaldo, en un encuentro que paralizó las redes sociales. La plantilla completa de las ‘Garzas’ acudió a la capital estadunidense para cumplir con la tradición de los campeones, tras haber conquistado la Copa MLS 2025 el pasado mes de diciembre en una final inolvidable contra los Vancouver Whitecaps.

Lionel Messi caminando al lado de Donald Trump. AFP

La invitación, extendida por la presidencia la semana pasada, coincidió con la visita del equipo a la ciudad para su compromiso frente al DC United. El astro argentino, capitán y figura absoluta de la MLS, encabezó la delegación que caminó por los pasillos del recinto más importante de la nación. Donald Trump recibió al equipo con una sonrisa, destacando el impacto que el sudamericano generó en el crecimiento del balompié norteamericano.

DONALD TRUMP RECONOCE A LIONEL MESSI, PERO NO OLVIDA A CRISTIANO RONALDO

Durante el protocolo oficial, el mandatario estadunidense dedicó palabras de elogio para el diez de Argentina. Sin embargo, la nota curiosa de la jornada llegó cuando el presidente mencionó los gustos futbolísticos de su hijo, Baron. "Tengo el privilegio de decir algo que ningún presidente tuvo la oportunidad de decir antes: bienvenido a la Casa Blanca, Lionel Messi", expresó el líder norteamericano ante la mirada de directivos y jugadores.

Donald Trump señalando a Lionel Messi. AFP

La sorpresa ocurrió segundos después, cuando Donald Trump añadió un comentario que generó eco inmediato en la prensa internacional. El presidente reveló que su hijo es un ferviente aficionado al futbol, pero aclaró que, además de admirar a Messi, también siente una gran devoción por un caballero llamado Cristiano Ronaldo. A pesar de la mención de su eterno rival deportivo, el capitán del Inter Miami mantuvo la cordialidad y una sonrisa durante la charla y la posterior fotografía oficial que capturó el momento histórico.

EL LEGADO DEL INTER MIAMI Y SU PASO POR EL MUNDIAL DE CLUBES

La reunión no solo sirvió para celebrar el título doméstico, sino para recordar las hazañas internacionales del club de Florida. Donald Trump elogió la participación del equipo en el Mundial de Clubes 2025, donde hicieron historia al convertirse en la primera escuadra de la MLS que derrotó a un conjunto europeo en un torneo oficial. Aquella victoria de 2-1 sobre el Porto, sellada con un tiro libre magistral de Lionel Messi, quedó grabada como el punto de inflexión para el balompié de la región.

Lionel Messi entregando un balón a Donald Trump REUTERS

Con esta visita, el club propiedad de David Beckham (quien ya asistió a la casa presidencial en 2012 con el LA Galaxy) se unió a la lista de élite de equipos de futbol que recibieron este honor, como el propio Galaxy y el DC United en 1998. La Copa MLS representó el objetivo máximo de las ‘Garzas’ después de haber ganado la Leagues Cup y el Supporters' Shield. Ahora, con el respaldo simbólico desde Washington, el equipo de Lionel Messi busca consolidar su dinastía en una temporada que promete más emociones en la liga local y en la Concacaf Champions Cup.