Futbolista mexicano que juega en Andorra quiere ver a Memo Ochoa en el Mundial 2026 

En Andorra, cuyos poco más de 89 mil habitantes cabrían sin contratiempos en el Estadio Azteca, juega Marco Fabián, el mediocampista que se distinguió por su técnica depurada y su potente y certero golpeo de balón de media y larga distancia.

Surgido de las fuerzas básicas de las Chivas, debutó en 2008 y rápidamente se consolidó como una de sus figuras, lo que le valió las casi inmediatas convocatorias a la Selección Mexicana, donde convivió con Memo Ochoa. Por ello, Marco Fabián le demanda al Vasco Aguirre la presencia del veterano portero para la lista del Tricolor en el Mundial 2026, pero sin omitir que el puesto será de alguien más.

Memo tiene que estar por muchas cuestiones. Sigue demostrando que es un gran jugador, un gran portero, pero yo creo que se van a pelear el puesto Tala y Malagón. Es difícil poder elegir alguno, yo creo que el que llegue en mejor momento tendrá la oportunidad de ser elegido por Javier Aguirre cuando comience el Mundial, pero yo creo que en este momento me iría por el Tala”, aseguró Marco Fabián.

Para Marco Fabián, trotamundos del futbol, Luis Ángel Malagón y Tala Rangel se disputarán la titularidad en el marco del equipo mexicano, pero Memo Ochoa sería un estupendo complemento. En ese sentido, el también exelemento de Cruz Azul señaló la importancia histórica del Tricolor en ese puesto.

Marco Fabián tuvo logros importantes con el uniforme del Tricolor. Mexsport

Como dicen muchos, no deberíamos tener problemas, porque siempre en México hemos tenido grandes porteros, ellos no son la excepción, pero bueno, me iría en este caso por el Tala”.

La experiencia avala a Marco Fabián

El paso de Marco Fabián por las categorías juveniles merecerá siempre mención aparte. Fue una pieza clave en la generación que consiguió la histórica medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, un logro sin precedentes para el futbol mexicano. En ese proceso, fue campeón y máximo goleador del Preolímpico de Concacaf y del Torneo Esperanzas de Tolón en 2012. En la cita olímpica de la ciudad más grande de la Gran Bretaña fue titular en la final contra Brasil (en aquella inolvidable victoria por 2-1) y anotó un gol decisivo en los cuartos de final frente a Senegal.

Con la selección absoluta, Marco Fabián disputó más de 40 partidos y anotó nueve goles. Participó en torneos importantes como la Copa Oro, Copa América, Copa Confederaciones (donde marcó un gol recordado contra Alemania) y los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018.

A nivel de clubes, dio el salto a Europa con el Eintracht Frankfurt en la Bundesliga, donde levantó la Copa de Alemania en 2018 y dejó goles de gran factura técnica. Tras su paso por Alemania y la MLS, tuvo etapas en clubes mexicanos como Juárez y Mazatlán. Actualmente, juega en el Ranger's FC de Andorra.