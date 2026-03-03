La promesa de Pochettino a Donald Trump: "Estados Unidos puede ganar el Mundial 2026"

A tan solo 100 días de que comience la máxima fiesta del futbol, el ambiente mundialista se mezcla con una densa capa de incertidumbre política. Mientras la FIFA intenta mantener el foco en el balón pese a los conflictos bélicos en Medio Oriente, una revelación sacudió las redes sociales. Mauricio Pochettino, director técnico de la selección de Estados Unidos, confesó la ambiciosa promesa que le hizo al presidente Donald Trump respecto al papel que desempeñará el equipo de las barras y las estrellas en el Mundial 2026.

Mauricio Pochettino dando indicaciones a sus jugadores. Mexsport

El estratega argentino recordó un encuentro clave que sostuvo con el mandatario estadunidense durante el sorteo de la fase de grupos. En una charla que inicialmente pareció protocolaria, la mentalidad competitiva de ambos salió a flote. Según relató el propio entrenador de 54 años, el presidente no titubeó al cuestionarlo sobre las posibilidades reales del conjunto norteamericano en el torneo que organizarán junto a México y Canadá.

"EL SUEÑO AMERICANO": LA RESPUESTA DE POCHETTINO A DONALD TRUMP

Durante una entrevista reciente, el exdefensor detalló que el mandatario le preguntó directamente: "¿Qué cree, entrenador, podemos ganar la Copa del Mundo?". La respuesta de Pochettino fue contundente y apeló al nacionalismo que caracteriza al país anfitrión: "Por supuesto, señor presidente. Porque es Estados Unidos, el sueño americano está ahí. Se trata de ser los primeros, de ser el número uno", reveló el timonel en el High Performance Podcast.

Donald Trump saludando con la mano en alto. REUTERS

Para el técnico, la clave no solo radica en la táctica, sino en la energía que rodea al proyecto tras año y medio de trabajo intenso. El estratega aseguró que la gente empezó a sentir que el objetivo es posible. Bajo su mando, la selección de Estados Unidos busca transformar la presión de ser local en una fuerza que empuje a los jugadores a dar lo mejor de sí, anotar goles y pelear de tú a tú contra las potencias históricas de este deporte.

EL CAMINO HACIA LA GLORIA Y LA PRESIÓN POLÍTICA

Sin embargo, el camino no será sencillo y el morbo político acecha en cada esquina. Estados Unidos encabeza el Grupo D, donde se medirá ante Paraguay, Australia y un rival proveniente del repechaje europeo. El panorama se vuelve sumamente interesante si el equipo avanza de fase; en caso de clasificar como segundo de grupo, existe la posibilidad latente de enfrentar a la selección de Irán, un duelo que cargaría con un peso extra debido al contexto internacional actual.

Mauricio Pochettino cruzado de brazos. Mexsport

A pesar de las polémicas que rodean a esta Copa del Mundo, Pochettino insistió en que el apoyo de un país inmenso marcará la diferencia. El entrenador sentenció que la expectativa es enorme y que su labor principal consiste en convertir esa exigencia en energía positiva. Con la mirada fija en el trofeo y una promesa que ya llegó a lo más alto del poder en la Casa Blanca, el 'Team USA' se prepara para intentar dar la sorpresa más grande en la historia del futbol moderno.