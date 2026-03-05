Regresan los tres árbitros mexicanos tras quedar atrapados en el conflicto de Medio Oriente

Tras varios días de tensión y una logística compleja provocada por la inestabilidad política y el cierre del espacio aéreo en diversas naciones de Medio Oriente ante el conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel, el cuerpo arbitral mexicano que se encontraba varado en Qatar ha iniciado finalmente su trayecto de retorno a México.

Claro Sports confirmó que la terna integrada por César Ramos, Alberto Morín y Marco Bisguerra abandonaron el territorio qatarí luego de haber quedado detenidos en esa zona por el cierre del espacio aéreo en Doha.

Una travesía por tierra y aire

Originalmente, la tripleta arbitral estaba en Arabia Saudita luego de haber sido invitados a dirigir un partido de la Primera División de ese país, el encuentro entre el Al Qadisya y el Al-Ettifaq. Tras el estallido del conflicto, los tres árbitros debían viajar de Dubái a Dallas, pero a las dos horas de vuelo el avión fue desviado a Qatar ante la imposibilidad de seguir su recorrido.

En ese tiempo, los tres silbantes estuvieron en resguardo en un hotel en Doha y en constante contacto con la Federación Mexicana de Futbol quienes mantuvieron un monitoreo constante.

Ahora, tras varios días de estar detenidos, se sabe que los árbitros fueron llevados a Riad, la capital saudí, desde donde volarán a Estambul, Turquía, que servirá como puente definitivo para emprender el vuelo transatlántico con destino a la Ciudad de México.

Para lograr este complejo traslado, la FMF trabajó de la mano con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), quienes brindaron el apoyo diplomático y el seguimiento necesario para garantizar un tránsito seguro por las fronteras terrestres. Asimismo, existió una coordinación estrecha con autoridades deportivas internacionales para evaluar las ventanas de oportunidad.

Se espera que en las próximas horas la terna aterrice en suelo nacional en un vuelo de Turkish Airlines, quienes tienen un vuelo directo a Ciudad de México, poniendo fin a uno de los capítulos más complicados de su vida.