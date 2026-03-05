¡Una novena peculiar! Conoce al equipo de Gran Bretaña, primer rival de México en el Clásico Mundial

El roster con el que Gran Bretaña afrontará el Clásico Mundial de Beisbol 2026 cuenta con 23 peloteros nacidos en Estados Unidos, seis que lo hicieron en Bahamas y únicamente uno en Inglaterra. Así está conformado el conjunto que se medirá a México el viernes 6 de marzo en la primera jornada del torneo.

La representación británica, que forma parte del Grupo B junto con México, Estados Unidos, Italia y Brasil, está en su segunda edición del torneo de selecciones más relevante del mundo en el beisbol. El jardinero Matt Koperniak, quien tiene experiencia en Grandes Ligas con los San Luis Cardinals, es el único nacido en su territorio (Londres) en 1998.

Apelan a sus raíces para estar en el Clásico Mundial

Dieciséis de los 17 pitchers enrolados para el Clásico Mundial son estadunidenses de nacimiento, pero cumplieron con los requisitos para representar a Gran Bretaña, que carece de una liga profesional de beisbol.

El segunda base Jazz Chisholm Jr., quien forma parte de la novena de los New York Yankees, es el más destacado de los peloteros en el roster y es uno de los seis nacidos en Bahamas que decidieron participar en este torneo por el equipo británico.

El plantel británico cuenta con varios jugadores con experiencia en Grandes Ligas. El pitcher Tristan Beck (San Francisco Giants), el jardinero Trayce Thompson (Los Angeles Dodgers), el utility Nate Eaton (Bostos Red Sox) y el lanzador Vance Worley (Miami Marlins) quien acumuló ocho temporadas en las Mayores, son algunos de los nombres más destacados con historial en la Gran Carpa.

Harry Ford es uno de los prospectos nacidos en Estados Unidos que representan a Gran Bretaña en este Clásico Mundial de Beisbol. Reuters

Gran Bretaña apuesta por la formación en Estados Unidos

Para la conformación de sus equipos, Gran Bretaña, que estará en su segundo Clásico Mundial consecutivo tras haber participado en 2023 terminando en la posición 15, apuesta por buscar jugadores cuyos ancestros tienen un vínculo con la monarquía británica.

Ninguno de las naciones que forman parte parte de la Gran Bretaña (Inglaterra, Escocia y Gales) cuenta con una liga profesional o de desarrollo para el beisbol. Así que apelan a los sistemas de formación deportiva colegial en Estados Unidos y las estructuras de los equipos de Grandes Ligas con sus equipos en sucursales en Ligas Menores para conformar a sus equipos.

El catcher Harry Ford, de 23 años, uno de los capitanes del equipo pese a su corta edad, es uno de los mejores prospectos de los Washington Nationals, que decidió unirse a esta convocatoria británica.

El pitcher Brendan Beck, pitcher que está en la estructura de los New York Yankees, Jack Anderson, pitcher en Triple-A de los Boston Red Sox y Ryan Long, lanzador afiliado a los Baltimore Orioles, son otros jóvenes peloteros que encontraron en esta novena la oportunidad de estar en un Clásico Mundial de Beisbol.

Esa mezcla de peloteros con experiencia en Grandes Ligas, de ligas menores y prospectos internacionales permitió que Gran Bretaña se clasificara por primera vez al torneo en 2023 y repita presencia en 2026, para promover el beisbol dentro de la Isla británica.