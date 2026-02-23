Laporta admite que su relación con Messi “está perjudicada”

La relación entre Joan Laporta y Lionel Messi ya no es la misma. El presidente del FC Barcelonareconoció públicamente que atraviesan un momento de frialdad, marcado por episodios recientes que terminaron de confirmar un distanciamiento que venía gestándose desde la salida del argentino en 2021.

“La relación no es la que era”, admitió Laporta en una reflexión que mezcla autocrítica, nostalgia y una puerta abierta a la reconciliación.

Uno de los momentos que evidenció esa ruptura ocurrió en 2023, durante la gala del Balón de Oro en París. Laporta relató que intentó saludar al futbolista, pero el gesto no fue correspondido.

Hubo un incidente también en la entrega del Balón de Oro en el que yo fui a saludarle y él consideró que no teníamos que saludarnos”, explicó. Ese episodio dejó claro que el vínculo estaba dañado.

Tras aquel momento hubo intentos de acercamiento, aunque sin éxito definitivo.

A partir de ahí, hubo algún acercamiento y esperemos que esto suceda en el futuro. La relación está perjudicada, pero él es un mito del barcelonismo”, sostuvo Laporta.

Más allá de las diferencias personales o institucionales, el dirigente dejó claro que la figura de Messi permanece intacta en la historia del club.

El distanciamiento tiene como punto de quiebre la traumática salida del argentino en el verano de 2021, cuando el Barcelona no pudo renovar su contrato debido a la crisis financiera que atravesaba la institución. Desde entonces, la relación entre ambos no se ha restablecido por completo.

Laporta también se refirió a la reciente presencia de Messi en el Spotify Camp Nou .

Si Messi desea acceder al campo, se le debe dejar entrar siempre que sea posible. Es su casa. Y eso es lo que pasó”, afirmó.

Además, reiteró que el argentino merece un homenaje a la altura de su legado.

Leo se merece una estatua en el Camp Nou como la tienen Cruyff y Kubala”, dijo, en referencia a László Kubala . ”, dijo, en referencia a Johan Cruyff

El momento ideal, aseguró, será cuando el estadio esté completamente remodelado y pueda albergar a más de 100 mil espectadores.

En la misma entrevista, Laporta abordó la delicada situación económica que heredó al asumir el cargo. Reconoció que el club estuvo al borde del colapso y que recurrieron a créditos y al proyecto de la Superliga por necesidad.

El club colapsaba sin las palancas. Nos tuvimos que meter en la cama con el enemigo, como el tema de la Superliga. Por necesidades económicas”, sentenció.

Así, entre tensiones personales y decisiones institucionales complejas, Laporta dejó claro que la historia compartida con Messi aún tiene capítulos pendientes.