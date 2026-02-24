La frase viral de Maradona a Macri: “Yo estoy entre Dios y los hombres” enciende la polémica

El expresidente de Argentina, Mauricio Macri, ha reabierto un capítulo polémico de la historia de Boca Juniors al recordar su conflictiva relación con Diego Maradona durante su gestión en el club y la segunda etapa del astro como jugador Xeneize. En una reciente charla para el podcast La Fábrica, Macri reveló el gran desafío que representó gestionar la figura del 10, cuya conducta, marcada por el culto que lo rodeaba, lo obligó a tomar decisiones incómodas para preservar la disciplina y el éxito deportivo del equipo.

El momento más impactante de la entrevista fue la revelación de una frase lapidaria que Maradona le dijo en aquel entonces, una cita que, según Macri, refleja la autopercepción casi divina del astro: “Vos no entendés que yo estoy entre Dios y los hombres”. Esta potente declaración, que se ha hecho viral, subraya la dificultad inherente de convivencia entre la autoridad presidencial y una leyenda con un aura inigualable.

El mensaje de Macri sobre la relación traumática que mantuvieron ha generado una ola de reacciones en el mundo del futbol y la política. En particular, ha provocado la inmediata respuesta de las hijas de Diego.

Maradona, durante su etapa como técnico de los Dorados. Mexsport

Dalma y Gianinna Maradona utilizaron sus redes sociales para salir en defensa de la figura de su padre, fallecido el 25 de noviembre de 2020. Las hijas de la leyenda apuntaron directamente contra el exprimer mandatario del país sudamericano, criticando sus dichos y la oportunidad de revivir el conflicto.

“Me pregunto cuánto puede doler un apodo para que tantos años después y teniendo en cuenta que la persona no está para defenderse, en cada oportunidad que tenga siga hablando horrible”, escribió Dalma.

Asimismo, Dalma escribió: “Mi papá no es ejemplo de nada y él mismo lo dijo, pero cuando escucho a ciertos personajes hablar mal de él, más lo amo, más lo respeto y más orgullo me da ser su hija”.

Las hijas de Diego Armando Maradona, siempre a la defensa de su padre. Reuters

Gianinna parafrasea al Diego

Gianinna fue mucho más allá en su respuesta contra el expresidente de Argentina:

No sabés leer y fuiste presidente Mauricio Macri. Después llama a mi mamá para pedir perdón. Andate a cagar, tenés que volver a nacer. Vos le tomas la leche al gato... Fin”, apuntó en su cuenta de Instagram.

Giannina retomó una frase que lanzó Diego en 2016, meses después de que Macri asumiera el cargo de Presidente de la Nación Argentina: “Voy a decir una sola cosa: yo tengo el segundo año Comercial y leo mejor que Macri. Ríanse muchachos: ¡no sabe leer y es presidente de la nación”.