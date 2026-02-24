River Plate tendrá que rascarse el bolsillo si pretende sacar a Gabriel Milito de Chivas 

La danza de nombres para el próximo entrenador de River Plate sumó en las últimas horas un candidato fuerte: Gabriel Milito. Sin embargo, el interés del club de Núñez choca con un obstáculo central: el importante monto que debería abonarle a Club Deportivo Guadalajara para interrumpir su contrato vigente.

Según trascendió desde México, Milito mantiene un vínculo firmado con las Chivas y cuenta con una cláusula de rescisión de ocho millones de dólares. Si River decide avanzar formalmente, no solo deberá negociar condiciones salariales con el entrenador, sino también ejecutar —o renegociar— esa cláusula para liberarlo de inmediato.

En la dirigencia millonaria reconocen que el perfil del exdefensor de la Selección Argentina seduce por su propuesta futbolística ofensiva y su capacidad para potenciar juveniles, un aspecto clave en el proyecto deportivo del club. No obstante, el contexto económico obliga a analizar con cautela cada movimiento: pagar la totalidad de la cláusula implicaría una erogación significativa que impactaría en el presupuesto destinado a refuerzos.

Del lado de Guadalajara, la postura sería firme. La institución mexicana no tendría intenciones de desprenderse fácilmente de su entrenador y solo lo dejaría salir mediante el pago completo estipulado en el contrato. Esto coloca a River ante una decisión estratégica: invertir una cifra millonaria por el DT elegido o explorar alternativas sin costo de salida.

Mientras tanto, el mercado de pases y la planificación para el próximo semestre avanzan. En Núñez saben que el tiempo apremia y que definir al sucesor en el banco es prioridad. La pelota, ahora, está del lado de la dirigencia: apostar fuerte por Milito y asumir el costo, o reconfigurar el radar en busca de otra opción que no implique semejante desembolso.

Aquí algunos de los nombres que estñan sobre la mesa de la directiva de River Plate:

Hernán Crespo, el perfil internacional

Hernán Crespo aparece como una opción con recorrido internacional y experiencia en competencias continentales. Su propuesta ofensiva y su trabajo en el desarrollo de juveniles encajan con el ADN de River Plate. Su eventual llegada dependería de su situación contractual actual y de las condiciones económicas.

Santiago Solari, gestión y proyección

El nombre de Santiago Solari suma consenso por su experiencia en clubes de elite y su perfil formador. Con pasado en divisiones juveniles y experiencia en Europa, representa una alternativa moderna y de proyección institucional.

Ariel Holan, metodología y estructura

Ariel Holan es reconocido por su enfoque metodológico y su obsesión por la planificación. Su estilo de juego y su capacidad para ordenar estructuras deportivas lo colocan como un candidato que podría encajar en un proyecto integral.

Eduardo Coudet, intensidad y carácter

Con fuerte personalidad y equipos de presión alta, Eduardo Coudet es otra de las alternativas que seducen. Su experiencia en el fútbol argentino e internacional lo respaldan, aunque su situación contractual podría requerir negociación.

Pablo Aimar, el ADN riverplatense

Ídolo del club y actual formador, Pablo Aimar representa la continuidad del estilo histórico de River. Su conocimiento de la institución y su vínculo con el semillero son puntos fuertes, aunque su falta de experiencia en Primera División genera debate.

Ramón Díaz, la historia viva

El nombre de Ramón Díaz siempre genera impacto. Multicampeón con River y con experiencia internacional, su regreso sería una apuesta fuerte desde lo simbólico y lo deportivo.