Joan Laporta renuncia como presidente del Barcelona

Joan Laporta presentó su renuncia al cargo de presidente del FC Barcelona para poder disputar su reelección el próximo 15 de marzo, anunció este lunes el club catalán.

"Esta renuncia se ha formalizado en la reunión ordinaria de la Junta Directiva celebrada este lunes, en la que se ha publicado oficialmente la convocatoria de elecciones", señaló la entidad azulgrana en un comunicado.

De esta manera, Rafael Yuste, hasta ahora vicepresidente primero y amigo fiel de Laporta, a quien conoce desde su infancia, dirigirá el club de manera interina hasta el 1 de julio, cuando el nuevo presidente elegido tomará posesión del cargo.

Junto con Laporta, también han cesado de sus funciones varios miembros de la actual junta para participar en el proceso electoral.

Laporta, de 63 años, en el puesto desde 2021 después de un primer paso por el cargo entre 2003 y 2010, está considerado por la prensa catalana como el favorito a imponerse en esos comicios.

El método de Laporta para sacar al gigante azulgrana de una grave crisis deportiva y financiera mediante diversas operaciones contables después de la salida del ídolo Lionel Messi en 2021 ha sido fuertemente criticado por sus principales opositores.

Es especialmente el caso de Víctor Font, que fue segundo en las pasadas elecciones y que le acusa de haber hipotecado una parte de los activos del club.

Se prevén otras tres candidaturas, según la prensa regional: las de Xavier Vilajoana (exjugador del Barça), Marc Ciria (empresario) y Joan Camprubí (impulsor del movimiento social del club "Som un clam").

