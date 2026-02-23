Denuncia contra Joan Laporta por blanqueo de capitales: El Barcelona responde a la acusación 

El FC Barcelona vuelve a verse envuelto en una situación de máxima tensión institucional tras conocerse la existencia de una denuncia presentada ante la Audiencia Nacional. La acción judicial ha sido promovida por un socio del club, quien señala directamente a Joan Laporta —actual candidato a revalidar la presidencia— y a varios miembros de la junta directiva por presuntos delitos de blanqueo de capitales y por el supuesto cobro de comisiones ilegales.

Según informó El Periódico, la denuncia fue registrada el pasado viernes y se apoya en un conjunto de 38 documentos que, de acuerdo con el denunciante, acreditarían la realización de operaciones económicas irregulares fuera de España.

La aparición de esta denuncia se produce en un contexto especialmente sensible para la entidad. El proceso electoral para elegir al presidente del FC Barcelona ya tiene fecha: el 15 de marzo. La convocatoria se activó tras la dimisión de Joan Laporta, un movimiento necesario para poner en marcha las elecciones.El club rechaza las acusaciones y habla de falsedad documental

La respuesta del FC Barcelona no se hizo esperar. En un comunicado oficial difundido este lunes, 23 de febrero de 2026, el club negó de forma tajante las acusaciones y calificó la información difundida como “total y absolutamente falsa”. La entidad sostiene que los documentos aportados en la denuncia han sido “gravemente manipulados” y que no tienen ninguna base real.

Desde el club explican que esta documentación ya fue objeto de revisión semanas atrás. En concreto, el 15 de enero de 2026, la organización Organized Crime & Corruption Reporting Project (OCCRP), junto con varios periodistas, intentó contrastar la veracidad del material. Tras someterlo a auditorías internas y externas, el FC Barcelona concluyó que la información carecía de cualquier credibilidad y alertó a los medios para que no la publicaran, al considerarla radicalmente falsa.

“El Club iniciará de inmediato las acciones legales oportunas contra el socio en cuestión por presentación de denuncia falsa, falsedad documental y calumnias”, afirma el comunicado institucional.

Ofensiva judicial y sanciones internas

La directiva azulgrana ha dejado claro que afrontará esta situación con “total firmeza y rotundidad”. Además de acudir a los tribunales contra el socio que presentó la denuncia, el club ha solicitado formalmente a su Comisión de Disciplina la apertura de un expediente interno con el objetivo de aplicar las sanciones más severas posibles. Esta medida se llevará a cabo con independencia de que la Audiencia Nacional admita o no la querella a trámite.

Paralelamente, el FC Barcelona analiza la posibilidad de emprender acciones legales contra el medio de comunicación que dio a conocer la noticia. Desde la entidad consideran que se difundió información falsa de manera fehaciente y sin incorporar la versión oficial del club, a pesar de que dicha postura había sido facilitada semanas antes.