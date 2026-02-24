Brandon Aubrey quiere redefinir el salario de los pateadores y Dallas duda ante cifra millonaria

Brandon Aubrey quiere reescribir los paradigmas salariales de los pateadores en la NFL. El especialista de los Dallas Cowboys busca establecer un nuevo estándar financiero con una pretensión cercana a los 10 millones de dólares anuales, una cifra que rompería el techo histórico del mercado y lo convertiría en el mejor pagado de su posición.

La organización texana y el agente del jugador, Todd France, coinciden en que Aubrey debe liderar la escala salarial entre pateadores. El punto de fricción es la magnitud del incremento. Actualmente, el referente es Harrison Butker, de los Kansas City Chiefs, con un promedio anual de 6.4 millones de dólares. Dallas ha ofrecido más que esa cifra, pero no en el rango que pretende el entorno del jugador.

Las negociaciones comenzaron la temporada pasada y no han prosperado. El vicepresidente ejecutivo de los Cowboys, Stephen Jones, reconoció que no han alcanzado un punto de acuerdo, aunque dejó claro que la franquicia desea cerrar el trato. El escenario contractual añade presión: Aubrey está por convertirse en agente libre restringido.

Dallas podría colocarle la oferta calificada de segunda ronda, valorada en aproximadamente 5.8 millones para 2026. Al haber ingresado a la liga como agente libre no reclutado, una oferta de simple derecho de tanteo no garantizaría compensación si otro equipo presenta una propuesta que los Cowboys no igualen. El antecedente más citado de un agente libre restringido que cambió de equipo por una selección de segunda ronda es el de Wes Welker, traspasado en 2007 a los New England Patriots desde los Miami Dolphins.

El argumento deportivo respalda la ambición contractual. Aubrey ha sido seleccionado al Pro Bowl en cada una de sus tres primeras temporadas. Posee el récord de más goles de campo de 60 yardas o más en la historia de la NFL (seis). En 2025 convirtió 36 de 42 intentos; sus seis fallos fueron desde 51 yardas o más. Su efectividad global es de 112 aciertos en 127 intentos, con una patada máxima de 65 yardas.