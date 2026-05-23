Liga MX: Toluca y Lionel Messi esperan al campeón del Clausura 2026

Tras empatar la ida sin goles, Pumas y Cruz Azul definirán al campeón del Clausura 2026 este domingo 24 de mayo desde la cancha del Estadio Olímpico Universitario; quien alce el trofeo se medirá a Toluca en el Campeón de Campeones con Lionel Messi a la espera.

En busca de su octavo título en la Liga MX, Pumas tratará de hacer pesar la localía frente a un Cruz Azul que basó sus esperanzas en conquistar la décima estrella en Joel Huiqui, mismo que se mantiene invicto desde su debut como entrenador profesional.

Con su boleto a la Final, ambos se encuentran matemáticamente clasificados para la Concachampions 2027 en donde compartirán con, al menos, 4 equipos más de Liga MX y -si es campeón- Cruz Azul tendrá boleto directo a los Octavos de Final, superando la Primera Ronda del certamen internacional.

Pumas y Cruz Azul definirán al nuevo campeón este domingo 24 de mayo. Mexsport

La cereza en el pastel para el monarca del Clausura 2026 será la clasificación a una nueva contienda por un título oficial, ya que se medirán en el Campeón de Campeones 2026 frente al Toluca de Antonio Turco Mohamed, conjunto que alzó el trofeo de la Liga MX en el semestre anterior (Apertura 2025).

Este compromiso se llevará a cabo en Estados Unidos con sede, fecha y horario por confirmar, sin embargo, es un hecho que los Diablos se medirán ante quien resulte ganador entre cementeros y universitarios.

Lionel Messi espera en la Campeones Cup 2026

Como campeones de la MLS, Inter Miami y Lionel Messi aseguraron su sitio en dos torneos, la Concachampions 2027 y la Campeones Cup 2026, donde se medirán al Campeón de Campeones de la Liga MX.

Pese a que la Campeones Cup no cuenta como un torneo oficial, este cetro suma a la rivalidad entre la Liga MX y la MLS y, ahora con la presencia de Lionel Messi, quien resulte ser su rival, buscará vencer a toda costa al astro argentino, estrella que lucirá más que otras en su historia.

Este duelo de la Campeones Cup 2026 no cuenta con sede ni fecha confirmada, sin embargo, suele disputarse en el mes de septiembre, una vez que ambas ligas se encuentran en actividad y sin torneos internacionales que disputar.

Toluca es el campeón vigente de la Campeones Cup, luego de derrotar 2-3 a LA Galaxy. Mexsport

BFG