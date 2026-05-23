Choque entre los Mercedes en Canadá: Antonelli explota y Checo Pérez acaricia el top 10

La buena vibra dentro de Mercedes entre George Russell y Andrea Kimi Antonelli se ha terminado en la carrera sprint del Gran Premio de Canadá donde ambos llegaron al contacto, esto mientras Sergio Pérez obtuvo su mejor resultado hasta ahora acercándose al top 10 con Cadillac.

Sergio Pérez vivió una gran arrancada partiendo desde el puesto 16, esto después de que algunos de sus rivales realizaron cambios en la puesta a punto de su coche entre la calificación sprint y el arranque de la carrera corta, con ello tuvieron que iniciar desde la zona de pits.

Sergio Pérez durante la carrera sprint en Canadá. REUTERS

‘Checo’ Pérez de inmediato atacó en la arrancada para sobrepasar a Fernando Alonso y Nico Hulkenberg, quien se vio involucrado en un incidente con Franco Colapinto. El mexicano se posicionó en el puesto 13 antes de terminar la primera vuelta.

El integrante de Cadillac ganó un puesto más cuando el Red Bull de Isack Hadjar presentó problemas permitiéndole escalar a la posición 12 por detrás del Haas del francés Esteban Ocon, a quien estuvo persiguiendo por menos de un segundo durante el resto de la carrera esperando avanzar al 11, posiciones que logró en el giro 19 de los 23 pactados.

Sin embargo, Checo Pérez fue sancionado en la parte final de la carrera por un contacto con Liam Lawson lo que le hizo caer, una vez que había cruzado la bandera de cuadros, del puesto 11 al 14.

Estalla la guerra en Mercedes entre Russell y Antonelli

La guerra interna en Mercedes ha tenido su primer capítulo explosivo en las primeras vueltas de la sprint del Gran Premio de Canadá. George Russell mantuvo el primer puesto ganado en la calificación para la carrera corta, pero en menos de tres vueltas su compañero Andrea Kimi Antonelli le dio alcance y comenzó las maniobras para intentar adelantarlo.

Durante ese intercambio de posiciones llegaron al contacto y, en una de las maniobras, Antonelli tuvo que ir por el césped, lo que abrió la puerta para que el McLaren de Lando Norris ascendiera al segundo lugar.

Antonelli lanzó una serie de peticiones al equipo al considerar que Russell había actuado de forma poco deportiva, pero en Mercedes le pidieron concentrarse y pelear por recuperar el segundo lugar.

A pesar de que Norris redujo la diferencia a menos de un segundo nunca pudo atacar a Russell por el liderato con lo que el inglés de Mercedes se llevó el triunfo de la sprint y recuperó ocho puntos en el campeonato.

Antonelli intentó recuperar el segundo lugar, pero en su ataque se volvió a salir de pista manteniendo el tercero.

Oscar Piastri logró adelantar al final a Lewis Hamilton. El siete veces campeón del mundo perdió además ante Charles Leclerc cayendo al séptimo.