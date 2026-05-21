Clausura 2026: Cruz Azul vs Pumas - EN VIVO (Final partido de ida)
Sigue con nosotros el primer partido de la gran final del Clausura 2026 de la Liga MX desde el Estadio Ciudad de los Deportes.
EL PRIMER CAPÍTULO
La orden de Huiqui desde el arranque fue presionar. Cruz Azul incomoda a Pumas desde la salida de la portería.
Cruz Azul sigue presionando. Ya lleva cinco minutos sobre el área de Pumas.
Keylor Navas tuvo que intervenir para detener el disparo que se dirigía a la portería de Pumas.
Robert Morales recibe falta en la mitad de la cancha.
El apoyo de los celestes se ha hecho sentir en las tribunas.
Ebere dispara en el área y Cruz Azul tiene tiro de esquina. No prospera, pero La Máquina sigue presionando.
La Máquina presiona en el área de Pumas. Pocos minutos de juego pero el equipo local está marcando la tendencia.
Carlos Rodríguez recibe falta en apenas el inicio del partido.
Arraaaaaaaancaaaaaaaa la final de ida entre Cruz Azul y Pumas.
Se termina de entonar el himno nacional en el Estadio Ciudad de los Deportes. Los equipos ahora se dirigen a iniciar el partido.
Salen los dos equipos a la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes para iniciar el protocolo.
Huiqui, quien disputará su primera final de Liga MX, tiene en claro que Cruz Azul debe salir a darlo todo desde el primer minuto y no solo esperar al partido de vuelta.
Estamos a unos minutos de iniciar el partido. Cruz Azul no ha sido campeón desde el Claurusa 2021. Hoy buscará aprovechar la localía en la que alguna vez fue su casa y, ahora, volverá a ser su escenario.
Este es el equipo con el que Cruz Azul inicia el encuentro de ida para la final
Este será el partido número 570 de Pumas como visitante con un porcentaje de victorias del 27%
Robert Morales llega como el mejor jugador de Pumas a la ofensiva con 8 goles en el torneo. Por Cruz Azul Agustín Palavecino encabeza el listado con seis anotaciones.
Este es el equipo que manda Efraín Juárez para iniciar el partido de ida de la final.
Luego de la temporada regular y la ronda de cuartos de final y semifinales, Pumas llega con una mínima ventaja en el poder ofensivo. El cuadro universitario suma 41 goles en 21 partidos del Clausura 2026 contra 39 de Cruz Azul. La Máquina ha recibido menos anotaciones que Pumas, 23-24.
Cruz Azul ya se encuentra en el estadio.
En el historial entre ambos equipos Cruz Azul manda. La Máquina tiene 32 victorias contra 17 de Pumas y con 24 empates. En los partidos más recientes han tenido dos empates, Cruz Azul suma dos victorias (Apertura 2024 y Clausura 2025). Pumas ganó por última vez en el Apertura 2025 por 3-2,
El estadio Ciudad De Los Deportes, que servirá como casa del Cruz Azul, albergará su novena final en Liga MX. En esas ocasiones la mitad de partidos los han ganado los visitantes.
El día de hoy inicia el primero de los dos partidos que definirán al campeón del Clausura 2026. Sigue con nosotros toda la cobertura.