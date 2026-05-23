VIDEO: La polémica maniobra entre 'Checo' Pérez y Liam Lawson en el GP de Canadá

La vieja rivalidad entre Sergio Pérez y Liam Lawson ha tenido un nuevo capítulo en la sprint del Gran Premio de Canadá, con una sanción para el mexicano de Cadillac quien perdió lo que había sido hasta ahora su mejor resultado con la escuadra americana.

‘Checo’ Pérez protagonizó una gran salida desde el decimosexto casillero, viéndose beneficiado previamente por las penalizaciones de varios competidores que modificaron los reglajes de sus monoplazas tras la sesión de calificación del viernes, viéndose obligados a largar desde el carril de pits.

Desde que se apagaron los semáforos, ‘Checo’ Pérez se mostró agresivo para dar cuenta de Fernando Alonso y de Nico Hülkenberg, este último retrasado por un percance con Franco Colapinto. Gracias a estos movimientos, el tapatío cerró el giro inicial consolidado en el decimotercer lugar.

El representante de Cadillac ascendió un peldaño extra debido a las fallas mecánicas en el Red Bull de Isack Hadjar, lo que le permitió colocarse duodécimo a la caza de Esteban Ocon.

El mexicano persiguió de cerca al Haas del francés, manteniéndose a menos de un segundo de distancia hasta que finalmente consiguió superarlo en la vuelta 19 de las 23 programadas para adueñarse de la undécima plaza.

La sanción a Checo Pérez por Liam Lawson

No obstante, las aspiraciones de Checo Pérez sufrieron un duro golpe en las vueltas definitivas al ser penalizado. Si bien había cruzado la meta en el puesto 11, fue penalizado por los comisarios debido a una maniobra con Liam Lawson.

La acción no fue tomada por las cámaras de televisión, pero en las cámaras abordo se observó como Lawson intentó atacar a Pérez por la parte externa antes de entrar a la chicana final que lleva al tradicional muro de los campeones.

El mexicano se defendió por el interior y Lawson, en su intento de girar, tuvo que irse por el césped. Esta acción fue considerada por los comisarios como necesaria de sanción.