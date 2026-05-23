Verstappen frena los rumores: se queda en F1 para 2027

Max Verstappen (Red Bull) puso fin a los rumores y confirmó que seguirá en la Fórmula Uno en la temporada 2027. Eso sí, advirtió que al menos que sucedan cosas realmente locas, cambiaría de parecer.

“Sí, por supuesto (seguiré), a menos que sucedan cosas realmente locas, pero no lo espero. Espero que todos cumplan su palabra, pero puedo confirmar que me quedo en la Fórmula 1”, mencionó Max Verstappen al periódico holandés De Telegraaf durante el Gran Premio de Canadá de F1.

Max Verstappen enfatizó que si pasan realmente cosas cambiaría de opinión Reuters

El inicio de la temporada 2026 ja sido complicado para el neerlandés y sus críticas hacia el reglamento no paran, sobre todo con lo que respecta a la unidad de potencia, con su reparto obligatorio al 50-50 entre la potencia eléctrica y la del motor de combustión interna.

“Aún no es del todo perfecta, pero es un paso en la dirección correcta. Y sin duda supone una mejora con respecto a la situación actual”, apuntó.

A Max Verstappen le gustaría estar ligado a Red Bull, escudería con la que mantiene pláticas. Al respecto, se dijo tranquilo y mencionó que no se le debería de dar importancia, aunque todo “se vaya al traste”.

A Max Verstappen le gustaría quedarse en Red Bull Reuters

“Ya sea aquí o en otro sitio, hay mucho más en juego que solo el contrato de Fórmula 1. También me refiero a todos los demás proyectos. Estoy hablando con Red Bull sobre eso también. Personalmente, estoy muy tranquilo al respecto. No deberíamos darle demasiada importancia. Aunque todo se vaya al traste, por mí está bien. Así es como veo la vida”, destacó.

Tras su participación en la carrera de 24 horas en el circuito alemán de Nürburgring, Verstappen la calificó de brutal e implacable.