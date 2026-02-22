“‘El Mencho’ fue abatido”: así reporta la prensa internacional la muerte del líder del CJNG

Este domingo 22 de febrero fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes ‘El Mencho’, fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). De acuerdo con información oficial, el líder del grupo delictivo murió durante un operativo de fuerzas federales en el estado de Jalisco.

Oseguera Cervantes, de 59 años, era uno de los narcotraficantes más buscados no sólo en México, sino en Estados Unidos, donde los Departamentos de Justicia y de Estado ofrecían una recompensa de 15 millones de dólares para dar con su paradero.

EU ofrecía una millonaria recompensa por el líder del CJNG.

La prensa internacional reporta la muerte de ‘El Mencho’

La muerte de uno de los narcotraficantes más poderosos y escurridizos de los últimos años no sólo cimbró los medios nacionales. La noticia ya le dio la vuelta al mundo, pues a ‘El Mencho’ se le señalaba por delitos relacionados con el tráfico de metanfetaminas y fentanilo, así como de lavado de dinero, extorsión y violencia contra fuerzas de seguridad.

Estados Unidos

El New York Times reportó el asesinato del líder de “uno de los grupos delictivos más poderosos”. El medio neoyorkino describió a ‘El Mencho’ como “una de las figuras criminales más violentas del país”, quien perpetró ataques “temerarios” contra las fuerzas de seguridad, y quien “aterrorizó”, a comunidades de todo el país.

El Wall Street Journal reportó que el gobierno mexicano había asesinado al narcotraficante que lideraba el “poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación”. Este medio destaca que el operativo donde lo abatieron se trata de la “última señal de la escalada en la guerra contra los cárteles en medio de la inmensa presión” de Estados Unidos.

Los Angeles Times también reportó que el Ejército mexicano había asesinado al líder del CJNG, destacando que el año pasado, el gobierno de Estados Unidos había declarado a este grupo delictivo como una organización terrorista extranjera.

Medios internacionales reportan asesinato de 'El Mencho'. Especial

América

Infobae, en sus ediciones de México, Argentina, Perú y Estados Unidos también destaca el asesinato del “líder máximo” del CJNG. Este medio latinoamericano destaca que Nemesio Oseguera poseía “más poder” tras los arrestos de los líderes del Cártel de Sinaloa, Joaquin ‘Chapo’ Guzmán e Ismael ‘Mayo’ Zambada.

Caracol, de Colombia, también reportó la muerte de ‘El Mencho’. El medio sudamericano destaca que EU lo acusaba de encabezar “un reinado de terror en México”, y también dio detalles sobre el operativo en Jalisco donde el capo de la droga fue abatido este día.

Europa

Le Monde, de Francia, tiene en sus titulares la muerte del líder del CJNG. El reconocido medio galo también lo califica como “el capo mexicano de la droga” y destaca que su fallecimiento -confirmado por un funcionario que pidió el anonimato- ocurrió en medio del operativo del Ejército mexicano.

El medio alemán Die Zeit reporta en su página principal que se registran bloqueos y quema de autos en varias partes de México debido al asesinato del líder y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación.