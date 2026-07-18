Liga MX: ¿Cómo quedó la Tabla General del Apertura 2026 tras la Jornada 1?

El torneo Apertura 2026 con grandes partidos, emociones a flor de piel y varias polémicas que ya marcan la jornada 1. Tras los primeros partidos, la tabla general se llenó de grandes sorpresas

Los mejores resultados de la J1 del Apertura 2026

El Atlante volvió a la Primera División tras varios años y debutó con derrota. Los Potros de Hierro cayeron ante el Necaxa (2-1) con un equipo bastante modesto.

Cruz Azul, por su parte, protagonizó una gran remontada ante el Atlético de San Luis (3-2). La Máquina estuvo abajo en el marcador, pero sacó garra en la segunda mitad y demostró por qué son los actuales campeones.

Atlético de San Luis le hizo el pasillo a Cruz Azul Fernando Monreal/Mexsport

Pumas sufrió una dolorosa derrota en el Estadio Olímpico Universitario ante Pachuca (0-2). Después de todo lo que rodeó a este equipo, el funcionamiento bajó Esteban Solari dejó mucho que desear y a su afición preocupada por lo que se viene.

El debut de Matías Almeyda al frente de los Rayados de Monterrey fue positivo. El técnico argentino llegó con mucha expectativa y su equipo respondió ganando el partido ante Santos (3-2), aunque deberá seguir trabajando.

En el duelo más atractivo de la jornada, Chivas cayó ante Toluca (0-2). El Rebaño Sagrado no pudo imponer su estilo ante los Diablos Rojos. La polémica arbitral se hizo presente en el Estadio Akron.

Finalmente, en el cierre de la jornada 1, el América ganó ante Querétaro (0-1). Este fue el debut de Guillermo Almada como azulcrema y aunque obtuvieron los tres puntos, las Águilas tienen mucho que trabajar si quieren recuperar el nivel.

Tabla General del Apertura 2026 tras la Jornada 1