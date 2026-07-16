Guía de Calendario de la Liga MX Apertura 2026: Pausa por Leagues Cup, Liguilla y Final

El Apertura 2026 de la Liga MX arranca este jueves 16 de julio, con un inicio atípico en plena recta final de la Copa del Mundo 2026.

El duelo inaugural lo protagonizarán Necaxa contra el recién “ascendido” Atlante en el Estadio Victoria, mientras que en la misma jornada Tijuana recibirá a Tigres. Este arranque temprano busca evitar choques directos con la gran final mundialista del 19 de julio.

Tras las primeras tres jornadas, la Liga MX se detendrá por la Leagues Cup 2026, que se disputará del 4 al 13 de agosto en su fase inicial (con eliminatorias posteriores hasta la final el 6 de septiembre).

Atlante se sumó a la ola de equipos y selecciones que usan videos para hacer presentaciones de calendarios o de jugadores en su vuelta a la Primera División en México. Redes sociales

¿Cuándo se juega la Liga MX tras la pausa por Leagues Cup?

La actividad de la Liga MX se reanudará a mediados de agosto, una vez concluida la fase de grupos de la Leagues Cup, con la jornada 4 y el encuentro entre el Atlante y Toluca el 15 del mismo mes.

El torneo regular concluirá el 22 de noviembre con la jornada 17. Durante este periodo se contemplan pausas por Fechas FIFA, destacando una importante del 21 de septiembre al 6 de octubre, y otra en noviembre (alrededor del 9 al 17), que afectarán el ritmo de las jornadas intermedias y obligarán a compactar el calendario para cumplir con las 17 fechas.

Estas interrupciones por selecciones nacionales son habituales y permiten a los jugadores mexicanos mantener su nivel internacional, aunque representan un desafío logístico para los clubes en un semestre ya cargado por la Leagues Cup.

¿Habrá Final navideña en el Apertura 2026?

La Liguilla del Apertura 2026 iniciará inmediatamente después del cierre de la fase regular, con los partidos de ida de Cuartos de Final programados para el 25 y 26 de noviembre, y las vueltas el 28 y 29 del mismo mes. Las Semifinales se disputarían entre el 2 y 6 de diciembre, manteniendo el formato directo sin Play-In.

La Gran Final podría tener lugar a mediados o finales de diciembre, con fechas tentativas alrededor del 13 o 27 de diciembre, dependiendo de posibles ajustes por competencias internacionales como la Copa Intercontinental (que involucra a equipos como Toluca).

Esto abre la puerta a una final navideña, un escenario poco común, pero atractivo que elevaría el espectáculo en plena temporada festiva para la afición mexicana.

Jugadores Mexicanos: ¿Quiénes regresan y se van tras el Mundial 2026?

Varios seleccionados mexicanos que participaron en el Mundial 2026 están en la mira para regresar a la Liga MX. El primero y casi confirmado es Jorge Sánchez, quien ya está en Guadalajara para fichar por el Atlas.

César Montes es otro. Cruz Azul quiere al ‘Cachorro’ y aunque las negociaciones con el Lokomotiv pueden ser complicadas, ya hay acuerdo entre Montes y La Máquina para ficharlo.

Luis Chávez también está en la mira de un posible regreso, aunque él con el América. Con la llegada de Guillermo Almada, el volante tiene muchas chances de regresar a México, aunque de momento no hay negociación.

Entre los rumores de jugadores mexicanos que se pueden ir a Europa son muchos, pero el principal es Gilberto Mora. El prodigio mexicano tiene todo listo para irse al Viejo Continente, aunque deberá cumplir la mayoría de edad para poder fichar por un club europeo.

Armando González es otro. El canterano de Chivas también tiene muchas posibilidades de irse a Europa, aunque de momento son rumores. En este sentido, el Guadalajara puede ser el más afectado, ya que además de la ‘Hormiga’, el Tala Rangel (Europa), Brian Gutiérrez (Europa) y el Piojo Alvarado (Brasil) también suenan fuertes su salidas.

Erik Lira es otro jugador mexicano que tiene todo listo para irse a Europa. Cruz Azul no le cerrará la puerta y ya tiene una promesa del club por negociarlo bien, aunque deberán esperar a que llegue la primera oferta por él.

Claramente habrá más movimientos de mexicanos que puedan irse al Viejo Continente, aunque los clubes deberán de negociarlos y sobre todo, no impedir que cumplan con su sueño.