¿Habrá más refuerzos en Chivas para el Apertura 2026? Gabriel Milito lo revela

A pesar de caer derrotados ante el Toluca, las Chivas dejaron una imagen positiva sobre el terreno de juego.

El equipo rojiblanco compitió de igual a igual durante gran parte del partido, mostrando mejoría en intensidad, presión alta y generación de ocasiones, a pesar de tener un jugador menos por más de 45 minutos.

El conjunto tapatío demostró que, con el plantel actual, puede pelear en la liga y los demás torneos donde competirán, reduciendo la urgencia por incorporar más elementos de inmediato.

El Tala Rangel se lució con grandes atajadas, evitando la goleada MEXSPORT

Chivas no tendrá más refuerzos para el AP26

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, el entrenador Gabriel Milito fue claro y contundente respecto al mercado de fichajes.

El técnico argentino confirmó que la plantilla ya está definida para este torneo y que no se esperan incorporaciones adicionales.

Los dos fichajes que necesitábamos, fueron los que llegaron, no necesitamos más nada para completar un plantel fuerte”, afirmó.

El entrenador argentino entiende que el Rebaño está conformado por grandes jugadores y aunque la afición pueda querer otro jugador, el plantel ya se encuentra cerrado.

El plantel está cerrado, no necesitamos encontrar más nada. Estoy muy contento con el plantel que tenemos”, sentenció.

¿Habrá salidas de jugadores en Chivas tras el Mundial?

Gabriel Milito añadió que la única excepción para considerar nuevos fichajes sería una salida inesperada de alguno de los jugadores que participaron en el Mundial. De lo contrario, el plantel se mantendrá tal cual.

El mercado está abierto. Hubo rendimientos muy alto de muchos chicos (por el Mundial), si alguno le aparece una oportunidad valiosa y decide marcharse, es otra cosa”, finalizó.

De esta manera, Kevin Castañeda y Jordan Carrillo serán las caras nuevas que buscarán aportar frescura y opciones tácticas al equipo rojiblanco en lo que resta de la temporada.