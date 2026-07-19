Se le están complicando los fichajes al América, admite Guillermo Almada 

Guillermo Almada, director técnico del América, reconoció lo complejo que es reforzar a su equipo. Sin embargo, el uruguayo es optimista por el respaldo de la directiva hasta el momento.

"La dirigencia está haciendo el esfuerzo, pero hay cosas que se escapan de las manos. Estoy en constante comunicación con ellos y puestos con la misma camiseta. Estamos convencidos de que los refuerzos llegarán.

"La gente que hace las negociaciones está en la misma sintonía. Simplemente hay diferentes situaciones que complican la llegada de jugadores importantes", anticipó Almada, quien junto a Santiago Baños prometió en la pretemporada hasta cuatro fichajes (un par del Mundial 2026).

El alimentar la competencia interna de las Águilas es otra prioridad de Guillermo Almada, aunque la falta de refuerzos pausa el proceso. Pero los elogios para sus jugadores de carácter defensivo no han faltado.

"Los tres son jugadores importantes. Por más que Miguel Vázquez y Ramón Juárez jugaron bien, la llegada de otros genera competencia interna e importancia, eleva el nivel de juego.

"Todo el club está haciendo el esfuerzo para tratar de complementar el plantel; todos vamos en la misma dirección. No es fácil concretar fichajes cuando se trata de un club importante como América", reiteró Almada en su retorno al futbol mexicano.

Sobre la ajustada victoria del América ante Querétaro (0-1), con tanto de Isaías Violante, Almada brindó crédito al rival.

"Querétaro fue un rival duro. Tuvimos algunas imprecisiones, también generamos situaciones más claras. Cometimos un error que ellos aprovecharon. Querétaro fue complicado, pero nos llevamos una victoria que dignifica el trabajo".

El técnico uruguayo entre sus estadísticas resalta que nunca ha perdido en la jornada uno de la Liga MX.

También el charrúa habló de la actualización de los suyos en la visita al estadio La Corregidora.

"Tenemos que seguir evolucionando en el volumen de juego. Llevamos poco tiempo. Pero me gustó la valentía del equipo, la intensidad más allá de los errores. Sin embargo, hay que mejorar la profundidad y el volumen de juego. Cando logremos complementar el plantel, nos fortaleceremos", prometió.

El segundo partido de las Águilas del América en el torneo Apertura 2026 será el próximo viernes contra el Atlante, en el tres veces mundialista estadio Banorte.