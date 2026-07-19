Gilberto Mora ya no es el jugador más joven de la Liga MX; Gallos debuta a un juvenil mexicano

Aunque Querétaro cayó ante América en el Estadio Corregidora, el encuentro marcó el debut de Juan Carlos "Mono" Martínez, quien se convirtió en el jugador más joven de la Liga MX, puesto que era de Gilberto Mora de los Xolos de Tijuana.

El mediocampista ingresó de cambio durante el compromiso correspondiente a la Jornada 1 y sumó sus primeros minutos con el primer equipo de los Gallos Blancos, apenas unos días después de incorporarse como refuerzo para el torneo.

¿Quién es Juan Carlos "Mono" Martínez?

Juan Carlos "Mono" Martínez tiene 16 años y cuatro meses. Nació en California, Estados Unidos, pero cuenta con la nacionalidad mexicana debido a que su madre es originaria de Tijuana, Baja California, y su padre de Michoacán.

Se desempeña como mediocampista ofensivo y realizó su proceso de formación en las fuerzas básicas de LA Galaxy, de la Major League Soccer (MLS).

Para el Apertura 2026 fue incorporado por Querétaro y su debut en la Liga MX llegó en el partido frente al América, cuando ingresó de cambio en lugar de Carlo García.

Además de su trayectoria a nivel de clubes, el juvenil ya ha representado a la Selección Nacional de México en categorías con límite de edad.

Con el representativo Sub-15 disputó el Campeonato de Concacaf de la categoría en Costa Rica, donde México se proclamó campeón tras vencer 5-0 a Estados Unidos en la final. En ese encuentro, Martínez anotó dos goles y posteriormente fue reconocido como el mejor jugador del torneo.

También formó parte de la Selección Mexicana Sub-16 dirigida por Yaser Corona. Con ese equipo disputó cuatro partidos, en los que registró un gol y una asistencia durante el Torneo de Montaigu, celebrado en Francia en los primeros meses de 2026.

Con su presentación en la Primera División, Juan Carlos "Mono" Martínez pasa a ocupar el lugar del futbolista más joven de Liga MX.

Ahora, el siguiente paso para el mediocampista será consolidarse dentro del primer equipo de Querétaro. Los Gallos Blancos visitarán a Pachuca en la Jornada 2 del Apertura 2026 y será decisión del entrenador Esteban González determinar si el juvenil vuelve a tener minutos con el conjunto queretano.