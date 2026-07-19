A la conquista de los Alpes: Sigue EN VIVO a Isaac del Toro en la etapa 15 del Tour de Francia 2026

04:55 Hrs Consulta todos los detalles del día en el Tour de Francia

Buenos días a todos los amantes del ciclismo y aficionados del mexicano Isaac del Toro que nos acompañan en este seguimiento en tiempo real de los mejores momentos de la etapa 15 del Tour de Francia, un verdadero desafío alpino antes de la segunda jornada de descanso del lunes.