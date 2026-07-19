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A la conquista de los Alpes: Sigue EN VIVO a Isaac del Toro en la etapa 15 del Tour de Francia 2026

El ciclista mexicano Isaac del Toro, séptimo en la clasificación general del Tour de Francia 2026, afronta la dura etapa 15 de alta montaña con meta en Plateau de Solaison y un desnivel acumulado de 4,000 metros. Sigue la transmisión en directo

Por: Ricardo Thomas

Isaac del Toro se mantiene como uno de los mejores ciclistas en la edición 2026 del Tour de Francia.
Isaac del Toro se mantiene como uno de los mejores ciclistas en la edición 2026 del Tour de Francia.Imagen generada con IA
el nuevo reto alpino

La etapa 15 del Tour de Francia será un desafío para el pelotón al ser una de las etapas reinas de montaña del actual recorrido. Para el mexicano Isaac del Toro es volver a un trayecto que ya conoce luego de triunfar en la Tour Auvergne-Rhone-Alpes a mediados de junio.

desarrollo de la etapa 15 del tour de francia
167.7 KmLa primera meta está cerca

Resta menos de un kilómetros para llegar a la primera meta volante en la lucha por los puntos. Los sprinters se preparan para el ataque. 

173.5 KmUn equipo marca el ritmo

La escuadra belga Alpecin-Premier Tech tiene en punta a cuatro corredores en punta.

Los corredores del Alpecin - Premier Tech's encabezaron el pelotón los primeros minutos.
Los corredores del Alpecin - Premier Tech's encabezaron el pelotón los primeros minutos.Reuters
177 KmA 10 kilómetros de los primeros puntos

El pelotón está rumbo a la primera de las metas en las que se reparten puntos; los aficionados franceses animán a los ciclistas en las calles de la comunidad de Champagnole.

182.9 KmAhí va Isaac del Toro

El ciclista mexicano se ubica a la mitad del pelotón, mientras los corredores del Team Visma toman el mando de la carrera en estos primeros kilómetros.

183.9 Km¡¡¡Arranca la etapa 15 del Tour de Francia!!!

El pelotón ya está camino hacia la meta el Plateau de Solaison, una meta inédita en la historia del Tour de Francia.

05:15 HrsRepasemos quiénes son los favoritos del día

  • El máximo favorito: Tadej Pogacar (UAE Team Emirates). Después de dominar la etapa 14 en el Col du Haag, el esloveno buscará sentenciar el Tour con otra victoria en solitario.
  • Los contendientesJonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike), quien busca recuperar terreno, y el joven francés Paul Seixas (Decathlon CMA CGM), rival directo de Del Toro.
  • Los Cazadores de FugaRichard Carapaz (EF Education) y Tobias Johannessen (Uno-X), especialistas en ataques de larga distancia si el pelotón les da margen.
  • El factor localIsaac del Toro. Las casas de apuestas y analistas de IDL Pro Cycling lo colocan firmemente en el grupo de favoritos gracias a que ganó en este mismo puerto hace apenas unas semanas durante el Tour Auvergne-Rhone-Alpes.
  • 05:12 HrsA minutos del comienzo de la etapa

    Los ciclistas ya están pedaleando tres kilómetros rumbo a la línea de salida, los mejores de la general, la montaña, los puntos y entre los jóvenes son los que lideran el pelotón en este arranque.

    Christian Prudhomme, director del Tour de Francia, encabeza el pelotón sobre el auto en la rodada rumbo al punto de salida de la etapa 15.
    Christian Prudhomme, director del Tour de Francia, encabeza el pelotón sobre el auto en la rodada rumbo al punto de salida de la etapa 15.Reuters
    05:10 HrsEl coloso final: Plateau de Solaison

    La ascensión definitiva al Plateau de Solaison coronará la jornada con un ascenso sumamente constante y estrecho a través de los pueblos de Bornes:

    • Longitud11.3 kilómetros de subida.
    • Inclinación Media9.1% de desnivel medio, con rampas que nunca bajan del 6%.
    • Altitud1,508 metros sobre el nivel del mar.
    • Dato Histórico: Este puerto ya lo conoce bien el mexicano Isaac del Toro, quien consiguió la victoria en este mismo escenario durante el reciente Tour Auvergne-Rhone-Alpes.
    05:06 HrsPuertos de montaña y puntos clave

    El recorrido se divide en una primera mitad de transición escalonada por el macizo del Jura y un cierre brutal al adentrarse en los Alpes franceses:

    • Km 17.0Sprint Especial en Saint-Laurent-en-Grandvaux.
    • Km 36.6Côte des Rousses (Categoría 3) – 6.6 km de subida al 5.1% de inclinación.
    • Km 136.0Le Salève - Col de la Croisette (Categoría 1) – Un muro cortísimo pero terrible de 4.7 km con una pendiente media del 11.2%.
    • Km 146.0Côte du Mont (Categoría 3) – Una breve rampa de 2.1 km al 8.3%.
    • Km 183.9Plateau de Solaison (Categoria Especial) – Meta final en alto inédita en la historia del Tour de Francia.
    05:00 HrsLa etapa 15 a fondo

    La Etapa 15 del Tour de Francia 2026 se disputa este domingo 19 de julio y presenta un trayecto de alta montaña de 183.9 kilómetros entre Champagnole y el Plateau de Solaison. Esta jornada acumula cerca de 3,950 metros de desnivel positivo y sirve como el último examen alpino de los favoritos antes del segundo día de descanso.

    Etapa 15 del Tour de Francia
    Etapa 15 del Tour de FranciaTour de Francia
    04:55 HrsConsulta todos los detalles del día en el Tour de Francia

    Buenos días a todos los amantes del ciclismo y aficionados del mexicano Isaac del Toro que nos acompañan en este seguimiento en tiempo real de los mejores momentos de la etapa 15 del Tour de Francia, un verdadero desafío alpino antes de la segunda jornada de descanso del lunes.

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