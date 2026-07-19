A la conquista de los Alpes: Sigue EN VIVO a Isaac del Toro en la etapa 15 del Tour de Francia 2026
El ciclista mexicano Isaac del Toro, séptimo en la clasificación general del Tour de Francia 2026, afronta la dura etapa 15 de alta montaña con meta en Plateau de Solaison y un desnivel acumulado de 4,000 metros. Sigue la transmisión en directo
el nuevo reto alpino
La etapa 15 del Tour de Francia será un desafío para el pelotón al ser una de las etapas reinas de montaña del actual recorrido. Para el mexicano Isaac del Toro es volver a un trayecto que ya conoce luego de triunfar en la Tour Auvergne-Rhone-Alpes a mediados de junio.
Resta menos de un kilómetros para llegar a la primera meta volante en la lucha por los puntos. Los sprinters se preparan para el ataque.
La escuadra belga Alpecin-Premier Tech tiene en punta a cuatro corredores en punta.
El pelotón está rumbo a la primera de las metas en las que se reparten puntos; los aficionados franceses animán a los ciclistas en las calles de la comunidad de Champagnole.
El ciclista mexicano se ubica a la mitad del pelotón, mientras los corredores del Team Visma toman el mando de la carrera en estos primeros kilómetros.
El pelotón ya está camino hacia la meta el Plateau de Solaison, una meta inédita en la historia del Tour de Francia.
- El máximo favorito: Tadej Pogacar (UAE Team Emirates). Después de dominar la etapa 14 en el Col du Haag, el esloveno buscará sentenciar el Tour con otra victoria en solitario.
- Los contendientes: Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike), quien busca recuperar terreno, y el joven francés Paul Seixas (Decathlon CMA CGM), rival directo de Del Toro.
- Los Cazadores de Fuga: Richard Carapaz (EF Education) y Tobias Johannessen (Uno-X), especialistas en ataques de larga distancia si el pelotón les da margen.
- El factor local: Isaac del Toro. Las casas de apuestas y analistas de IDL Pro Cycling lo colocan firmemente en el grupo de favoritos gracias a que ganó en este mismo puerto hace apenas unas semanas durante el Tour Auvergne-Rhone-Alpes.
Los ciclistas ya están pedaleando tres kilómetros rumbo a la línea de salida, los mejores de la general, la montaña, los puntos y entre los jóvenes son los que lideran el pelotón en este arranque.
La ascensión definitiva al Plateau de Solaison coronará la jornada con un ascenso sumamente constante y estrecho a través de los pueblos de Bornes:
- Longitud: 11.3 kilómetros de subida.
- Inclinación Media: 9.1% de desnivel medio, con rampas que nunca bajan del 6%.
- Altitud: 1,508 metros sobre el nivel del mar.
- Dato Histórico: Este puerto ya lo conoce bien el mexicano Isaac del Toro, quien consiguió la victoria en este mismo escenario durante el reciente Tour Auvergne-Rhone-Alpes.
El recorrido se divide en una primera mitad de transición escalonada por el macizo del Jura y un cierre brutal al adentrarse en los Alpes franceses:
- Km 17.0: Sprint Especial en Saint-Laurent-en-Grandvaux.
- Km 36.6: Côte des Rousses (Categoría 3) – 6.6 km de subida al 5.1% de inclinación.
- Km 136.0: Le Salève - Col de la Croisette (Categoría 1) – Un muro cortísimo pero terrible de 4.7 km con una pendiente media del 11.2%.
- Km 146.0: Côte du Mont (Categoría 3) – Una breve rampa de 2.1 km al 8.3%.
- Km 183.9: Plateau de Solaison (Categoria Especial) – Meta final en alto inédita en la historia del Tour de Francia.
La Etapa 15 del Tour de Francia 2026 se disputa este domingo 19 de julio y presenta un trayecto de alta montaña de 183.9 kilómetros entre Champagnole y el Plateau de Solaison. Esta jornada acumula cerca de 3,950 metros de desnivel positivo y sirve como el último examen alpino de los favoritos antes del segundo día de descanso.
Buenos días a todos los amantes del ciclismo y aficionados del mexicano Isaac del Toro que nos acompañan en este seguimiento en tiempo real de los mejores momentos de la etapa 15 del Tour de Francia, un verdadero desafío alpino antes de la segunda jornada de descanso del lunes.