Atlante cae ante Necaxa en su regreso a la Liga MX después de 12 años

El Atlante volvió a disputar un partido de Primera División después de 12 años de ausencia, pero su regreso terminó con una derrota. Los Potros de Hierro cayeron 2-1 frente al Necaxa en el Estadio Victoria, en un encuentro que parecía encaminado para el conjunto azulgrana hasta los minutos finales, cuando los Rayos consumaron la remontada.

El equipo dirigido por Miguel "Piojo" Herrera tomó la ventaja al inicio de la segunda mitad y estuvo cerca de regresar a la Liga MX con un resultado positivo. Sin embargo, un penal en la recta final y un gol validado por el VAR en el tiempo agregado cambiaron el rumbo del encuentro.

Atlante se presentó en Liga MX después de 12 años. Alex Avalos/Mexsport

Necaxa remonta en los minutos finales

El marcador se abrió al inicio del segundo tiempo. La jugada comenzó con un ataque encabezado por Jhojan Julio. Tras un pase retrasado de Luis Calzadillas, Eugenio Pizzuto sacó un disparo desde la media luna del área para marcar el primer gol del Atlante en su regreso a la Liga MX y, además, su primera anotación en la máxima categoría.

Con la ventaja en el marcador, los Potros intentaron administrar el partido, pero Necaxa incrementó la presión durante el último cuarto de hora.

Al minuto 78, Julián Carranza recibió un jalón dentro del área. El árbitro señaló penal y, tras la revisión del VAR, mantuvo su decisión. El propio delantero argentino ejecutó el cobro con un disparo colocado a la esquina inferior izquierda. Aunque Óscar Jiménez adivinó el lado, no logró evitar el empate.

En el tiempo agregado, Carranza intentó rematar de cabeza, pero terminó bajando el balón dentro del área. Misael Pedroza controló con el pecho y definió ante la salida de Jiménez para marcar el 2-1. En primera instancia, el asistente levantó la bandera por fuera de lugar, pero el sistema semiautomático de detección de fuera de juego confirmó que la posición era correcta y el VAR validó el tanto del triunfo para los hidrocálidos.

El VAR protagonizó las acciones polémicas

El videoarbitraje tuvo un papel determinante durante el encuentro con dos intervenciones importantes.

La primera ocurrió al minuto 31. Diego Leyva conducía un contragolpe para Necaxa cuando recibió una falta. Inicialmente, el árbitro Yonatan Peinado sancionó la infracción y mostró tarjeta amarilla al propio futbolista de los Rayos. Tras la revisión del VAR, corrigió su decisión, retiró la amonestación y concedió el tiro libre correspondiente.

La segunda revisión llegó en la jugada del gol de Misael Pedroza. Después de que el asistente marcara fuera de lugar, el sistema semiautomático confirmó que no existía posición adelantada y permitió validar el tanto que selló la remontada.

Con este resultado, Necaxa inició el Apertura 2026 con tres puntos en casa y extendió a siete su racha de victorias consecutivas sobre Atlante, seis de ellas en la Liga de Expansión. Los Potros, por su parte, regresaron a la Primera División con una derrota y tendrán que esperar una jornada más para buscar su primer triunfo desde su vuelta al máximo circuito.