¡El Akron fue sucursal del Infierno! Toluca le pega a las Chivas y con polémica arbitral  

El Guadalajara sufrió un duro golpe en su debut en el torneo Apertura 2026. Ante su gente en el Estadio Akron, las Chivas fueron superadas por el Toluca (0-2), con polémica arbitral que dejó un mal sabor a los tapatíos.

El juego se le escapó al Rebaño Sagrado al minuto 41, con un penalti que causó dudas pese a su revisión en el VAR. El silbante Daniel Quintero otorgó la pena máxima a los Diablos Rojos que lo hicieron efectivo con el cobro de Alexis Peña.

Para la segunda mitad el panorama de los rojiblancos se hizo gris con una polémica expulsión de Ángel Sepúlveda. Tras la revisión del VAR, Quintero decidió expulsar al delantero por un contacto en el rostro del rival (50').

Minutos antes el técnico Gabriel Milito modificó su defensa, al sacar a Kevin Castañeda, recién llegado al Rebaño. Pero con la roja directa de Sepúlveda, sacrificó al también mediocampista Richard Ledezma por el ingreso del goleador Armando "la Hormiga" González.

La presencia de la "Hormiga" y mundialista no tuvo el impacto deseado sobre la defensa mexiquense. El estratega Antonio Mohamed no renunció al ataque de los suyos hasta mejorar el marcador, con el 0-2, obra de Jesús Gallardo (74').

De este modo, Chivas deja en 14 partidos su racha invicta en el estadio mundialista del Akron y un mal arranque de torneo Liga MX tras la buena campaña de fase regular que protagonizó en el Clausura 2026; el Toluca, con la mira puesta también en el Campeón de Campeones, se hace de sus primeros puntos de la campaña.