Guillermo Almada presume una marca que ilusiona al América tras vencer a Querétaro

Guillermo Almada arrancó con el pie derecho su aventura como director técnico de las Águilas del América. El estratega uruguayo debutó con un triunfo de 1-0 sobre Querétaro en el inicio del Apertura 2026, resultado con el que conservó una estadística que lo acompaña desde su llegada al futbol mexicano: nunca ha perdido en su primer partido al frente de un equipo de la Liga MX.

Con este resultado, Almada presume un pleno de victorias en sus debuts como entrenador en el balompié mexicano, luego de repetir lo conseguido anteriormente con Santos Laguna y Pachuca.

Santos Laguna fue el inicio de la racha

El primer estreno de Guillermo Almada en la Liga MX ocurrió durante el Clausura 2019, cuando tomó las riendas de Santos Laguna.

Curiosamente, su debut también fue frente a Querétaro. En aquella ocasión, correspondiente a la Jornada 15, los Guerreros se impusieron 2-1, dando inicio a una racha positiva que sigue vigente.

Pachuca también comenzó con triunfo

Años más tarde, Almada asumió el banquillo de los Tuzos del Pachuca para el Clausura 2022 y volvió a empezar con una victoria.

En la Jornada 1 derrotó 2-0 al Atlético de San Luis, resultado que marcó el inicio de un exitoso proceso con el conjunto hidalguense.

América confirma la tendencia

Ahora, en su presentación con América, el entrenador uruguayo volvió a salir vencedor. Aunque el partido fue cerrado, las Águilas derrotaron 1-0 a Querétaro en el Estadio Corregidora para sumar sus primeros tres puntos del torneo y mantener intacta la marca de Almada en sus debuts.

Un técnico acostumbrado a pelear títulos

Más allá de sus buenos estrenos, Guillermo Almada ha demostrado ser un entrenador capaz de construir equipos protagonistas.

Con Santos Laguna disputó la Final del Guard1anes 2021, donde cayó frente a Cruz Azul. Posteriormente, con Pachuca conquistó el Apertura 2022, levantó la Concacaf Champions Cup 2024 y llevó a los Tuzos hasta la Final de la Copa Intercontinental 2024, en la que fueron superados por el Real Madrid.

Ahora, la afición azulcrema espera que esa capacidad para competir por campeonatos se traduzca en títulos durante su nueva etapa con el América.