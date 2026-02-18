No solo Vinícius: Los casos de insultos racistas y racismo en la Liga MX

La reciente denuncia internacional del brasileño Vinícius Jr., quien acusó recibir insultos racistas por parte de Gianluca Prestianni, sacudió al mundo del deporte. Sin embargo, este lamentable comportamiento no es exclusivo de Europa. Basta con mirar hacia atrás para recordar que el racismo es un fantasma que rondó en múltiples ocasiones los estadios de la Liga MX. En el futbol mexicano, figuras de talla internacional vivieron en carne propia la discriminación por su color de piel, enfrentando cánticos y agresiones verbales que, en su momento, generaron mucha polémica, pero pocas sanciones ejemplares.

Dorlan Pabón cuando jugaba para Monterrey. Mexsport

Lamentablemente, en el futbol mexicano existieron episodios donde la pasión se confundió con odio. Jugadores como Ronaldinho, el fallecido Christian 'Chucho' Benítez, Felipe Baloy, Darwin Quintero y Dorlan Pabón, soportaron que rivales o aficionados usaran el racismo como arma para desconcentrarlos. Uno de los casos más sonados involucró a la afición de Pumas, señalada en varias ocasiones por emitir sonidos de simio contra futbolistas de raza negra, como sucedió con Eisner Loboa y Franco Arizala del León, situación que la Federación Mexicana de Futbol investigó, aunque finalmente decidió no castigar por falta de pruebas "contundentes", pese a las quejas de técnicos y directivos sobre estos insultos racistas.

FELIPE BALOY Y DARWIN QUINTERO CONTRA EL RACISMO EN LA LIGA MX

Uno de los protagonistas más recurrentes en estos tristes episodios de racismo en la Liga MX fue el panameño Felipe Baloy. Durante el Apertura 2006, cuando jugaba para Monterrey, la afición de Santos Laguna le gritó "chango come plátano". Irónicamente, años después Felipe Baloy fichó por Santos, pero entonces sufrió los insultos racistas en el Estadio Olímpico Universitario. El defensa acusó a Darío Verón y Marco Palacios de llamarle "esclavo" y "mono". Felipe Baloy declaró en su momento: "Muchas veces me dijeron 'negro de mierda', no me avergüenza mi color, pero si me dicen 'simio' ya te enfadas". Este caso escaló hasta la Conapred, organismo que buscó mediar ante tal muestra de racismo.

Felipe Baloy cuando jugaba con Atlas. Mexsport

Otro caso grave de insultos racistas en la Liga MX ocurrió en 2011. Durante un Cruz Azul vs Santos, Darwin Quintero acusó a Rogelio Chávez de llamarle "simio de mierda". Aunque Chávez negó los hechos y la Conapred lo exoneró por falta de pruebas, la situación expuso la vulnerabilidad de los jugadores ante el racismo. Darwin Quintero explicó que, aunque algunos insultos se "pasan", la comparación con animales cruza la línea. A raíz de esto, Cruz Azul y Conapred lanzaron campañas para erradicar la discriminación en el futbol mexicano.

RONALDINHO Y 'CHUCHO' BENÍTEZ VÍCTIMAS DE INSULTOS RACISTAS

Ni siquiera las leyendas mundiales se salvaron del racismo en México. Cuando Ronaldinho llegó a los Gallos Blancos de Querétaro, el político Carlos Manuel Treviño lo llamó "simio" en redes sociales, molesto por el tráfico que causó su presentación. La Conapred abrió una investigación de oficio ante estos insultos racistas, demostrando que la discriminación en la Liga MX a veces viene de fuera de la cancha. El club Querétaro defendió a su astro, condenando enérgicamente el racismo vertido por el funcionario.

Christian 'Chucho' Benítez cuando jugaba en el América. Mexsport

Finalmente, es imposible olvidar al gran Christian 'Chucho' Benítez. Durante una Liguilla entre América y Pumas en 2013, el ecuatoriano escuchó sonidos de mono cada vez que tocaba el balón en el Estadio Azteca.

Al igual que Vinícius Jr. hoy en día, Benítez tuvo que jugar contra el rival y contra los insultos racistas de la tribuna. También Dorlan Pabón, en 2014, denunció en Instagram que la afición de León le gritó "simio". Estos antecedentes confirman que, aunque hoy el foco está en Vinícius Jr., la Liga MX y el futbol mexicano tienen un largo historial de racismo que no se debe olvidar para evitar que se repita.