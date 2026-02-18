Conoce a "Goya", la nueva integrante de Pumas: Historia, creador y la polémica en redes

En un esfuerzo por fortalecer la identidad universitaria y promover la equidad de género en el balompié nacional, el Club Universidad Nacional presentó este miércoles a "Goya", su nueva mascota oficial que debutará en próximos días y que servirá para reforzar la identidad del equipo que participa en la Liga MX Femenil.

La figura retoma aspectos de “Goyo”, con una puma estilizada que evoca orgullo y excelencia. El diseño fue el resultado de un concurso interno que se lanzó el año pasado donde hubo 53 propuestas de la comunidad de la UNAM.

¿Quién es el creador de “Goya”, la nueva mascota de Pumas de la UNAM?

Luego del concurso, el diseño ganador fue el de Raúl Alejandro Morales Reyes, alumno de posgrado en Artes y Diseño. La creación fue seleccionada por un panel de especialistas y de futbolistas del primer equipo.

El presidente del club, Luis Raúl González Pérez, destacó durante la conferencia de prensa que "Goya" no es solo una botarga, sino un "símbolo de pertenencia e identidad" que busca conectar especialmente con las aficionadas y las jugadoras.

¿Cuándo debutará “Goya” en la Liga MX Femenil?

El estreno de "Goya" ante la afición está programado para este viernes 20 de febrero, en el marco de la Jornada 10 del Clausura 2026, cuando Pumas reciba a Tigres UANL Femenil en el Estadio Olímpico Universitario.

¿Qué opinan los fans de “Goya”?

Sin embargo, el anuncio no estuvo exento de polémica en redes sociales. Mientras un sector de la afición celebró la iniciativa con mensajes como "está hermosa" y "bienvenida Goya".

Otro grupo expresó su molestia ante lo que consideran una distracción de los problemas deportivos del club. Comentarios como "Haciendo todo menos arreglando el plantel" o críticas hacia la directiva por la falta de refuerzos inundaron las plataformas digitales, argumentando que se generó demasiada expectativa para la presentación de una mascota en lugar de soluciones en la cancha.