Insólito: "expulsó" a su propio jugador en pleno partido de basquetbol universitario

La derrota de UCLA ante Michigan State (82-59) el 17 de febrero quedó opacada por una insólita escena protagonizada por el entrenador jefe de los Bruins, Mick Cronin, quien decidió sacar de la cancha a uno de sus propios jugadores de la forma más tajante.

Cerca del final del partido, con UCLA perdiendo por 27 puntos, el centro senior Steven Jamerson II cometió una dura falta contra Carson Cooper de Michigan State, mientras éste realizaba una rápida transición para una volcada. Tras la falta, que fue revisada por los árbitros para determinar su severidad, Jamerson II se encaró brevemente con Cooper.

Antes de que los árbitros pudieran emitir un veredicto final (la falta fue marcada como Flagrante 1), Cronin tomó el control de la situación. El entrenador se acercó a su banca, tomó a Jamerson II por la camiseta y le ordenó irse directamente al vestuario, enviándolo fuera del juego. El inusual momento captó la atención de los medios, y el jugador terminó saliendo de la cancha del Breslin Center entre los gestos de despedida de la afición local.

Tras el juego, Mick Cronin explicó a los medios estadounidenses la razón de su drástica acción, expresando una profunda decepción por la decisión de su jugador, especialmente en un juego que ya estaba decidido.

Mick Cronin da indicaciones a sus chicos de UCLA. Reuters

"La verdadera dureza es cómo compites y cómo vas a trabajar todos los días. Steve es un buen chico. Tomó una mala decisión", declaró Cronin.

El coach criticó la falta al considerarla peligrosa e innecesaria: "El tipo estaba indefenso en el aire. Sé que Steve estaba tratando de bloquear el tiro, pero, ya saben, si quieres ser un tipo duro, tienes que hacerlo durante el juego por un bloqueo, por un rebote. El partido tenía una diferencia de 25 puntos. No haces eso".

Incluso el legendario entrenador de Michigan State, Tom Izzo, comentó con humor sobre la situación, bromeando que Cronin había "ascendido la [falta] a Flagrante 2" por su cuenta, aunque reconoció que era una acción típica de la personalidad de Cronin.

El incidente de Jamerson II fue uno de los momentos más tensos de una noche frustrante para UCLA, que sufrió su segunda derrota abultada consecutiva en su gira por Michigan. La frustración de Cronin continuó después del juego, protagonizando un acalorado cruce de palabras con un reportero que le preguntó sobre la sección de estudiantes de Michigan State.