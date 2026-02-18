Spalletti pide el regreso de 'Chucky' Lozano a Europa tras crisis en San Diego FC

Cuando el extremo mexicano Hirving Lozano atraviesa un momento complejo dado que fue marginado del San Diego FC desde principio de año, la voz del entrenador italiano Luciano Spalletti puede endulzarle un poco la amargura de su presente deseando que pueda volver a jugar en Europa.

Spalletti, actual entrenador de la Juventus, tuvo bajo su mando a Chucky Lozano en el Napoli, equipo con el que ambos celebraron la conquista del Scudetto en la temporada 2022-2023. “Sería muy feliz de poder verlo en Europa” dijo en entrevista con la cadena TNT Sports México, además de asegurar que el mexicano es “un chico muy dulce”.

El entrenador no escatimó halagos hacia Lozano, quien fue separado de su equipo de la MLS luego de tener un altercado con el entrenador Mikey Varas, lo que provocó que el San Diego FC optara por apartar a quien fue su jugador franquicia cuando se anunció el surgimiento de la entidad.

“Tiene una ligereza, una cualidad de invertir las acciones… un futbolista que tiene personalidad que pudiera parecer pequeña, un poco endeble, pero cuando tiene el balón y está solo, vuelca la mesa y hace que el campo se incline hacia los contrarios”, detalló Spalletti sobre las capacidades técnicas y desequilibrantes de Lozano.

Desde que fue separado, Lozano entrena de forma independiente mientras el club le adeuda más de 20 millones de dólares correspondientes a su contrato vigente hasta el 2028. La imposibilidad de absorber su alto salario ha frenado posibles negociaciones con otros clubes, lo que pone en jaque que pueda formar parte del combinado mexicano que afronte el Mundial debido a su falta de actividad.

La carrera de Hirving Lozano se encuentra en suspenso tras su repentina exclusión del San Diego FC Redes sociales

A su mal momentos futbolistico, se suma el deterioro de su imagen pública tras comentarios de su hermano Bryan, quien lo describió como “grosero y prepotente”, citando actitudes similares durante sus pasos por el PSV Eindhoven, Napoli y la Selección Mexicana.

No obstante, Spalletti mantiene una visión positiva. El técnico italiano, clave en el éxito napolitano donde Lozano aportó velocidad, desborde y goles importantes, considera que la calidad del jugador de 30 años permanece intacta y que aún puede rendir al máximo nivel europeo.

“Estaría muy feliz de verlo en Europa y le deseo a él y su familia todo lo mejor porque es un chico muy dulce”, enfatizó Spalletti, combinando el reconocimiento deportivo con un cálido mensaje personal.

Lozano, quien brilló en Países Bajos y en Italia, busca un nuevo impulso en su carrera. Aunque su presente es incierto, el respaldo de una voz autorizada como Spalletti podría abrir puertas en la Serie A u otras ligas top de Europa.

El futuro del ‘Chucky’ dependerá de su capacidad para superar los obstáculos extracancha y demostrar en el terreno de juego que sigue siendo el mismo desequilibrante de siempre.