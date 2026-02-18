¿Hugo Sánchez racista? El día que llamó "esclavo" a Antonio Carlos Santos en el América

El mundo del futbol internacional se sacudió recientemente tras la denuncia del brasileño Vinícius Jr., quien señaló supuestos insultos racistas por parte de Gianluca Prestianni. Este lamentable episodio trajo a la memoria de los aficionados mexicanos una anécdota oscura que involucra a la máxima figura del balompié nacional: Hugo Sánchez. Hace algunos años, el defensor argentino Óscar Ruggeri destapó una historia de vestidor donde el 'Pentapichichi' utilizó el término esclavo para referirse a su compañero Antonio Carlos Santos, en lo que muchos interpretaron como una clara muestra de racismo.

Hugo Sánchez jugando en el América. Mexsport

LA HISTORIA PERSONAL ENTRE HUGO SÁNCHEZ Y ANTONIO CARLOS SANTOS

La historia se remonta a la temporada 1992-1993, cuando Hugo Sánchez regresó a México para jugar con las Águilas del América tras su glorioso paso por el Real Madrid. En aquel vestidor de Coapa coincidieron tres personalidades fuertes: Hugo Sánchez, el talentoso brasileño Antonio Carlos Santos y el campeón del mundo Óscar Ruggeri. Sin embargo, la tensión entre el goleador mexicano y el creativo brasileño era evidente, no solo por temas deportivos, sino por una cuestión personal que detonó el comentario de esclavo.

Antonio Carlos Santos sostenía una relación sentimental (y eventualmente se casó) con Emma Portugal, quien fue esposa de Hugo Sánchez y madre de sus hijos mayores. Esta situación generó un ambiente hostil que Óscar Ruggeri presenció en primera fila. Según relató el argentino en un programa de televisión, Hugo Sánchez aprovechaba su cercanía en el vestidor para lanzar mensajes hirientes. "En el América estaban Hugo Sánchez y Antonio Carlos Santos. Yo me sentaba al lado de Hugo y me decía: 'Óscar, dile al esclavo que cuando yo llamo, que no atienda él", narró Óscar Ruggeri, exponiendo la actitud de Hugo Sánchez.

Antonio Carlos Santos jugando con el América. Mexsport

LA RESPUESTA DE ANTONIO CARLOS SANTOS ANTE EL RACISMO DE HUGO SÁNCHEZ

El relato de Óscar Ruggeri detalla que Hugo Sánchez insistía en usar la palabra esclavo para referirse al brasileño, ignorando que Antonio Carlos Santos se encontraba a escasos metros cambiándose. "Dile al esclavo... yo quiero hablar con mis hijos", repetía Hugo Sánchez. Lejos de quedarse callado o iniciar una pelea física por el evidente racismo de las palabras, Antonio Carlos Santos optó por una salida llena de ingenio y sarcasmo que dejó helado al vestidor del América.

Óscar Ruggeri, fungiendo como el incómodo mensajero entre las dos figuras, se dirigió al brasileño: "’Negro’, ¿escuchaste? Que Hugo Sánchez te dijo esclavo, que no atiendas el teléfono". Fue ahí cuando Antonio Carlos Santos lanzó una respuesta épica que Óscar Ruggeri jamás olvidó: "Óscar, dile que mande más plata porque no nos está alcanzando". Con esa frase, Antonio Carlos Santos desactivó el insulto de Hugo Sánchez, aunque la etiqueta de racismo quedó marcada en la anécdota para la posteridad.

Aunque hoy en día situaciones como la de Vinícius Jr. se tratan con total seriedad y protocolos estrictos, en aquella época el racismo disfrazado de "bromas de vestidor" era común. La historia entre Hugo Sánchez y Antonio Carlos Santos quedó como un testimonio de las fricciones internas del América, donde incluso una leyenda como Hugo Sánchez no escapó de la polémica por usar términos despectivos como “esclavo” contra un compañero de profesión.