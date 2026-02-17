¿A qué hora probará "Checo" Pérez en Bahréin? Calendario de Cadillac para los segundos test

Este miércoles comenzarán los últimos tres días de test de pretemporada de la Fórmula 1 en Bahréin, el último chance de Sergio “Checo” Pérez y Cadillac de alistar el monoplaza antes de la primera cita del calendario y la escudería informó cómo dividirá el trabajo entre sus dos pilotos.

Luego de tres días de entrenamiento en el circuito de Sakhir la semana pasada, Cadillac reunió información que le ha permitido avanzar en la preparación del coche. El jefe del equipo, Graeme Lowdon, cree que están en la dirección correcta de desarrollo, aunque sin querer crear falsas expectativas.

"Creo que esa es una plataforma realmente buena para que nosotros construyamos. Si tuviéramos un problema de confiabilidad serio u obvio, entonces eso sería una preocupación masiva", explicó Lowdon luego de aquella primera prueba.

A pesar de los problemas que enfrentaron Checo Pérez y Valtteri Bottas en las sesiones del jueves y viernes, la escudería considera que pueden comenzar a pensar en la puesta a punto para estos segundos test en Bahréin.

¿Cuándo rodará Sergio “Checo” Pérez en los segundos test de Bahréin de la F1 2026?

Cadillac informó que, de nueva cuenta, repartirá el trabajo diario entre Checo Pérez y Valtteri Bottas.

Miércoles 18 de febrero: Sergio Pérez (mañana) - Valtteri Bottas (tarde)

Jueves 19 de febrero: Valtteri Bottas (mañana) - Sergio Pérez (tarde)

Viernes 20 de febrero: Sergio Pérez (mañana) - Valtteri Bottas (tarde)

Horarios y cómo ver los últimos test de Checo Pérez en Bahréin 2026

Todas las sesiones del test 2 de pretemporada en Bahréin serán transmitidos por la plataforma de F1TV. El sistema de cronometraje será también puesto al público en la web oficial de la Fórmula 1.

Todas las sesiones iniciarán a las 01:00 de la mañana tiempo del centro de México y finalizarán a las 10:00 horas.

Luego de estos test los equipos tendrán una semana de descanso antes de viajar a Melbourne para la primera carrera del año, el Gran Premio de Australia.