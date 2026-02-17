El único que puede arruinar a Chivas es Javier Aguirre, apunta Faitelson

El periodista David Faitelson consideró que Chivas tomó credibilidad tras el triunfo sobre el América del pasado fin de semana, lo consideró el mejor equipo del futbol mexicano y apuntó que el único que puede arruinar al Guadalajara es Javier “El Vasco” Aguirre.

“Me inquieta algo, este Guadalajara ya empezó a tomar credibilidad porque le ha ganado al América, nos guste o no cómo ande el América… Siempre buscan un pero, el calendario, que si tienen mexico-americanos, que si esto… El Guadalajara es el mejor equipo del futbol mexicano. El único que puede arruinar a este Chivas, se llama Javier Aguirre”, indicó David Faitelson durante el programa Tercer Grado Deportivo.

Para David Faitelson, Amaury Vergara debería de hablar con Javier Aguirre para que no convoque a sus jugadores Mexsport

Tras ganarle 1-0 al América en el Estadio Akron, Chivas conservó el liderato e invicto del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Está en la cima con 18 puntos y tiene una distancia de cinco puntos con Cruz Azul, segundo lugar general.

Para David Faitelson, lo mejor que pudiera ser el dueño de Chivas, Amaury Vergara, es hablar con Javier Aguirre para que no convocara a sus jugadores a la Selección Mexicana hasta que hayan quedado eliminados de la Liguilla.

David Faitelson prefiere que los jugadores de Chivas vayan a la Selección Mexicana siendo campeones Mexsport

“Creo que Amaury Vergara tendría que pedir, hablar con Aguirre y decirle ‘señor Aguirre, usted a mis jugadores no me los toque hasta que yo sea eliminado de la Liguilla por el campeonato’. Prefiero que esos jugadores de Chivas estén en la cancha jugando a tope una Liguilla, que estén encerrados en el Centro de Alto Rendimiento, entrenando a doble sesión y jugando el FIFA por las noches”, señaló.

Faitelson consideró que el Guadalajara tiene la sensación de que puede lograr un campeonato y prefiere que esos jugadores lleguen a alimentar a la Selección siendo campeones, “que encerrados en una concentración”.

Chivas es líder general del Clausura 2026 de la Liga MX con paso perfecto, 18 puntos en seis jornadas Mexsport

EN LA JORNADA 7, CHIVAS ENFRENTARÁ A CRUZ AZUL

Chivas tratará de continuar con su paso perfecto en el Clausura 2026 de la Liga MX, cuando se mida este sábado 21 de febrero de 2026 a Cruz Azul, duelo que se podrá ver por TV abierta.

¿DÓNDE VER CRUZ AZUL VS CHIVAS?

- Canal 5.

- TUDN.